Галерея: суд приговорил обвиняемого в поджоге жены сирийца к длительному тюремному заключению

Суд приговорил сирийца к десяти годам тюремного заключения.

Суд приступил к рассмотрению дела в порядке общего делопроизводства за закрытыми дверями 11 сентября.

19-летний Кован вечером 7 марта этого года в квартире на улице Маяка в Таллинне поджег свою 22-летнюю супругу, которая также прибыла в Эстонию в качестве беженки. Скорая помощь в тяжелом состоянии доставила женщину в больницу. Хотя 70 процентов тела женщины получило ожоги, ее жизнь удалось спасти. Во время преступления в квартире также находился их общий ребенок-младенец.

Полиция задержала мужчину, суд дал санкции на его арест. По итогам предварительного следствия мужчине предъявили обвинения в причинении тяжелых травм, сопровождающихся угрозой для жизни и тяжелым заболеванием. В случае обвинительного приговора ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Семья в июне прошлого года прибыла в Эстонию из Греции по квоте для беженцев.