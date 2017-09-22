На следующей неделе полиция усилит проверку пассажиров и транспортных средств

«Выборочную проверку документов мы будем осуществлять в разных регионах по всей Эстонии. Более тщательно мы будем проверять прибывающих в Эстонию пассажиров, в том числе и тех, которые путешествую внутри границ ЕС. Пассажиры должны учесть это и запланировать больше времени. В эти дни люди обязательно должны иметь при себе удостоверяющий личность документ, паспорт или ID-карту», - сказал руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Иво Утсар.

По словам Утсара, такие меры будут применяться для того, чтобы обеспечить безопасное проведение саммита. «Наша цель обеспечить безопасность как наших жителей, так и гостей Эстонии и участников саммита, и предупредить пересечение границы лицами, которые могут представлять опасность для общественного порядка и других людей», - отметил он.

Руководитель бюро пограничной охраны сказал, что в случае, если у человека не окажется при себе документов, то надо быть готовым к тому, что установление личности может занять определенное время. «Для нас важно установить личность человека без документов. Если вы передвигаетесь на транспортном средстве, то следует при себе иметь документ и на транспортное средство», - добавил Иво Утсар.