Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 86 евро!
22 сентября 2017 г., 10:03
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Тель-Авив начиная со 102 евро
Туда-обратно из Таллинна в Каир начиная со 190 евро
Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 165 евро
Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 86 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 487 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Гонконг начиная с 378 евро
Туда-обратно из Германии в Доминиканскую Республику начиная с 299 евро