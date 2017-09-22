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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 86 евро!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PETROS KARADJIAS/AP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Тель-Авив начиная со 102 евро

Туда-обратно из Таллинна в Каир начиная со 190 евро

Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 165 евро

Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 86 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 487 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Гонконг начиная с 378 евро

Туда-обратно из Германии в Доминиканскую Республику начиная с 299 евро

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