Фото: в Пыхья-Таллинне ищет нового владельца своеобразная квартира

Квартира с высокими потолками находится в старом производственном здании, которое было полностью отремонтировано в 2006 году. Ее отличает смелый интерьер: кажется, что это нью-йоркское, а не таллиннское жилье, передает Kodu.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Оригинально оформлена и спальня: от других помещений она отделена стеклянной стеной. В настоящий момент в квартире две комнаты, но если изменить планировку, то легко можно сделать из нее трехкомнатное жилище.

Фото: KV.EE

Использование металла в интерьере кухни придает ей дополнительный шик.

Фото: KV.EE

Интересно смотрится и выполненная в темных тонах ванная комната.