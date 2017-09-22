Фото: в Пыхья-Таллинне ищет нового владельца своеобразная квартира
22 сентября 2017 г., 10:42
На улице Вана-Каламая в Пыхья-Таллинне ищет нового владельца своеобразное жилье, которое можно встретить не каждый день.
Квартира с высокими потолками находится в старом производственном здании, которое было полностью отремонтировано в 2006 году. Ее отличает смелый интерьер: кажется, что это нью-йоркское, а не таллиннское жилье, передает Kodu.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Оригинально оформлена и спальня: от других помещений она отделена стеклянной стеной. В настоящий момент в квартире две комнаты, но если изменить планировку, то легко можно сделать из нее трехкомнатное жилище.
Фото: KV.EE
Использование металла в интерьере кухни придает ей дополнительный шик.
Фото: KV.EE
Интересно смотрится и выполненная в темных тонах ванная комната.
Фото: KV.EE