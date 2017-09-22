Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Нападение в баре Кивиыли, приведшее к гибели человека: виновный получил условный срок

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Труп. Фото иллюстративное | ФОТО: Corbis / Scanpix

Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы молодого человека, который в Кивиыли напал на мужчину, в результате чего потерпевший получил травму при падении и скончался.

Эгерту предъявили обвинение в том, что в марте 2015 года, когда ему было 20 лет, в баре в Кивиыли напал на мужчину и ударил его кулаком в челюсть. Из-за полученного удара потерпевший упал с лестницы и ударился головой о бетонный пол, пишет «Северное побережье».

В результате полученных травм потерпевший впал в кому и спустя два дня скончался в отделении интенсивной терапии Клиники Тартуского университета.

В суде заключили соглашение, согласно которому за причинение смерти другому человеку Эгерта приговорили к двум годам шести месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком такой же продолжительности.

Кроме того, на основании гражданского иска с осужденного молодого человека взыскали в пользу брата погибшего 937 евро.

Наверх