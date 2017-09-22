Скандал с отмыванием денег: Danske Bank расширил расследование в отношении эстонского филиала

В ходе проведенного Promontory Financial Group первичного расследования было установлено, что в эстонском филиале банке существовали серьезные пробелы в борьбе с отмыванием денег за этот период, позволявшие использовать банк для преступной деятельности.

В качестве проблем отмечаются недостаточная сфокусированность эстонского филиала на борьбе с отмыванием денег, недостаточный контроль и текущий мониторинг. Кроме того, руководство группы чрезмерно зависело от эстонского внутреннего финансового контроля, который в свою очередь был слишком зависим от местной организации.

«На сегодняшний день действующее в Эстонии руководство гораздо основательнее сфокусировано на этой области, сформирован независимый финансовый контроль с более эффективными процедурами и мерами», - сказал исполнительный директор группы Томас Ф. Борген.

«Таким образом, на сегодняшний день дела обстоят совершенно иначе. Тем не менее, мы предоставляем официальным властям решать, происходило ли отмывание денег на самом деле. Нет сомнений, что мы недостаточно эффективно занимались предотвращением использования эстонского филиала в подобных целях», - добавил он.

Начато дополнительное расследование, для него сформирована специальная рабочая группа, руководить которой с начала следующего года будет бывший глава разведки Дании Йенс Мадсен. По сообщению банка, расследование должно занять от 9 до 12 месяцев.