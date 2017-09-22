Таллиннские школы завшивели

Первым симптомом заболевания педикулезом может быть зуд в зоне затылка и ушей. Из-за зуда человек начинает чесаться, что приводит к появлению на его коже гнойных воспалений. В волосах также становятся заметны вши и гниды.

Уничтожить паразитов позволят продающиеся в аптеках лекарства (например, перметрин). Гнид нужно вычесывать специальной расческой или удалять механически. Если по истечении недели на коже видны двигающиеся вши, лечение надо повторить.