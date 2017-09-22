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Таллиннские школы завшивели

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

Медсестры нескольких таллиннских школ отправили на этой неделе письма родителям с просьбой проверить волосы детей на наличие вшей. В своем обращении к родителям они отмечают, что заразиться педикулезом может каждый, независимо от пола, возраста и социального положения, однако чаще всего от этого страдают дети, пишет портал Terviseuudised.

Первым симптомом заболевания педикулезом может быть зуд в зоне затылка и ушей. Из-за зуда человек начинает чесаться, что приводит к появлению на его коже гнойных воспалений. В волосах также становятся заметны вши и гниды.

Уничтожить паразитов позволят продающиеся в аптеках лекарства (например, перметрин). Гнид нужно вычесывать специальной расческой или удалять механически. Если по истечении недели на коже видны двигающиеся вши, лечение надо повторить.

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