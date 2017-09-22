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Директор спецшколы для подростков в Каагвере подала в отставку

Rus.Postimees.ee
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Майре Реэст. | ФОТО: Margus Ansu

Директор «Образовательной коллегии Маарьямаа» в Каагвере Майре Реэст, привлекшая внимание общественности в связи с жалобами на плохое поведение подростков из спецшколы, покинет свой пост по соглашению с Министерством образования и науки, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Министерство образования.

Трудовой договор с Реэст будет расторгнут по соглашению сторон, при этом причины ухода директора спецшколы в отставку комментироваться не будут.

До назначения нового директора учреждение временно возглавит опытный эксперт по организации обучения детей с особыми потребностями и проблемным поведением Пилле Вайксаар.

Министерство также пригласило в спецшколу сотрудников других государственных учебных учреждений, которые имеют большой опыт работы с детьми с проблемным поведением. Они должны будут предоставить работникам школы в Каагвере поддержку, обратную связь и рекомендации с целью быстро восстановить в школе нормальную учебную и рабочую среду.

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