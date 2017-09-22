Директор спецшколы для подростков в Каагвере подала в отставку

Трудовой договор с Реэст будет расторгнут по соглашению сторон, при этом причины ухода директора спецшколы в отставку комментироваться не будут.

До назначения нового директора учреждение временно возглавит опытный эксперт по организации обучения детей с особыми потребностями и проблемным поведением Пилле Вайксаар.

Министерство также пригласило в спецшколу сотрудников других государственных учебных учреждений, которые имеют большой опыт работы с детьми с проблемным поведением. Они должны будут предоставить работникам школы в Каагвере поддержку, обратную связь и рекомендации с целью быстро восстановить в школе нормальную учебную и рабочую среду.