Виктория Ладынская: из меня эстонка не получится – и не должна

Депутата возмутило то, что ее коллега, соцдем Барби Пильвре призвала называть местных русских «русскоязычными эстонцами».

Вот что написала Виктория Ладынская (перевод с эстонского):

«В продолжение вчерашнего обсуждения “вопроса государственной важности”. Барби Пильвре в своей речи говорила в том числе об “эстонских русских” через призму демократии (то есть и обо мне тоже). При всем уважении к Барби Пильвре меня задело ее фраза “сегодня в Эстонии вполне нормально употреблять понятия “неэстонец” и “инородец”. Вместо того, чтобы использовать понятие “русскоязычный эстонец””.

Я согласна, что неэстонец и инородец - негативные понятия, но “русскоязычный эстонец” не лучше. Я устала от того, что кто-то где-то, скажем, с парламентской трибуны пытается навязать мне идентичность и найти для меня название. Из меня эстонка не получится – и не должна получаться. Я эстонская русская, эстоноземелица русского происхождения, эстонская патриотка с русскими корнями. Я горжусь своими корнями – и я горжусь своим Эстонским Государством. Чтобы быть патриоткой Эстонии, я не должна отказываться от своего происхождения или от части моей идентичности. Я убеждена: тот, кто любит (способен любить своих), может любить и другие культуры. И когда человек говорит мне, что отказывается от своих корней, что теперь он эстонец, в моей голове звучит сигнал тревоги – в следующий раз он откажется от эстонских ценностей ради каких-нибудь других. Идентичность – это не сыр, ее невозможно выбрать в магазине, это не конструкция, конструируемая снаружи.

Мне нравится понятие, которое Трийн Вихалемм начала использовать в начале 2000-х: “эстонские русские”. И это, конечно, не значит, что я люблю эту страну меньше, чем эстонцы».

Пост вызвал оживленную дискуссию. В комментариях нас предлагают называть «наши русские», «местные русские», «эстоноземельцы», «здешние русские», а также пишут, что упирать следует не на национальность, а на гражданство.