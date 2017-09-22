Минтранспорта Финляндии: туннель Таллинн - Хельсинки можно строить и на частном капитале

«Мы открыты и позитивно настроены на частное финансирование. Для нас важно, чтобы транспортные и пассажирские перевозки рассматривались бы в общегосударственном контексте, как целостная система», - сказала Бернер в интервью газете Helsingin Sanomat.

По словам Бернер, само собой разумеется, что для строительства туннеля потребуется больше финансовых средств, чем смогут предложить бюджеты стран-участниц или Европейский Союз. По первоначальным оценкам, проект может обойтись в 9-13 млрд евро.

Бернер добавила, что важно продолжать работу над проектом, поскольку его реализация играет важную роль в улучшении логистической позиции Финляндии.

«Если бы посредством туннеля у Финляндии появилось бы прямое железнодорожное сообщение через Балтийское море с Европой, Финляндия перестала бы быть «островом». Это важно для роста ее конкурентоспособности, развития грузо- и пассажиропотоков», - добавила министр.

В четверг газета Helsingin Sanomat написала, что создатель знаменитой игры Angry Birds Петер Вестербака формирует международный фонд для финансирования строительства туннеля. В соответствии с его планами, туннель должен выйти к аэропорту Вантаа в районе Эспоо в Хельсинки и финансировать его строительство могли бы в значительной степени финансовые круги КНР.