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Калькулятор: узнайте, сколько вы выиграете или потеряете в зарплате с нового года

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

С нового года ко всем доходам будет применяется единый не облагаемый налогом минимум в размере 6000 евро в год или 500 евро в месяц. Это приведет к тому, что кто-то станет получать больше, а кто-то меньше.

В связи с нововведениями исчезают дополнительный не облагаемый налогом доход на пенсию и на возмещение по несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию, пишет Majandus.

Например, доходы работника, получающего сейчас 1200 евро брутто, с нового года вырастут на 65 евро. Если доход составляет 1650 евро брутто, то прибавка составит 15 евро. А вот людям с ежемесячным доходом в 1800 евро брутто придется расстаться с тремя евро. Если же ежемесячный доход составляет 2150 евро брутто, то работник будет ежемесячно недосчитываться 36 евро.

Если вы хотите узнать, как изменится ваш доход после 1 января 2018 года, воспользуйтесь этим простым калькулятором, разработанный веб-инженером Раулем Таммесалу.

Что важно учитывать при расчете не облагаемого налогом минимума в 2018 году?

  • при годовом доходе до 14 400 евро не облагаемый налогом доход составляет 6000 евро в год;
  • при увеличении годового дохода с 14 400 евро до 25 200 евро (от 1200 до 2100 евро брутто) не облагаемый налогом доход уменьшается в соответствии с формулой 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (сумма дохода – 14 400);
  • при годовом доходе свыше 25 200 евро не облагаемый налогом доход будет равен нулю.

К годовому доходу причисляются заработная плата и прочая выплата, плата, полученная за оказание услуги на основании обязательственно-правового договора , доход от предпринимательской деятельности, прибыль от отчуждения имущества, доход со сдачи в аренду или внаем, лицензионная плата, проценты, дивиденды, облагаемая налогом пенсия, пособие, стипендия, премия, возмещение или прочий доход.

Сумма дохода – это брутто-заработная плата, с которой удерживается подоходный налог, платежи по страхованию от безработицы и взносы по обязательной накопительной пенсии.

Источник: Налогово-таможенный департамент

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