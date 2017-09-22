Калькулятор: узнайте, сколько вы выиграете или потеряете в зарплате с нового года

С нового года ко всем доходам будет применяется единый не облагаемый налогом минимум в размере 6000 евро в год или 500 евро в месяц. Это приведет к тому, что кто-то станет получать больше, а кто-то меньше.
В связи с нововведениями исчезают дополнительный не облагаемый налогом доход на пенсию и на возмещение по несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию, пишет Majandus.
Например, доходы работника, получающего сейчас 1200 евро брутто, с нового года вырастут на 65 евро. Если доход составляет 1650 евро брутто, то прибавка составит 15 евро. А вот людям с ежемесячным доходом в 1800 евро брутто придется расстаться с тремя евро. Если же ежемесячный доход составляет 2150 евро брутто, то работник будет ежемесячно недосчитываться 36 евро.
Если вы хотите узнать, как изменится ваш доход после 1 января 2018 года, воспользуйтесь этим простым калькулятором, разработанный веб-инженером Раулем Таммесалу.
Что важно учитывать при расчете не облагаемого налогом минимума в 2018 году?
- при годовом доходе до 14 400 евро не облагаемый налогом доход составляет 6000 евро в год;
- при увеличении годового дохода с 14 400 евро до 25 200 евро (от 1200 до 2100 евро брутто) не облагаемый налогом доход уменьшается в соответствии с формулой 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (сумма дохода – 14 400);
- при годовом доходе свыше 25 200 евро не облагаемый налогом доход будет равен нулю.
К годовому доходу причисляются заработная плата и прочая выплата, плата, полученная за оказание услуги на основании обязательственно-правового договора , доход от предпринимательской деятельности, прибыль от отчуждения имущества, доход со сдачи в аренду или внаем, лицензионная плата, проценты, дивиденды, облагаемая налогом пенсия, пособие, стипендия, премия, возмещение или прочий доход.
Сумма дохода – это брутто-заработная плата, с которой удерживается подоходный налог, платежи по страхованию от безработицы и взносы по обязательной накопительной пенсии.
Источник: Налогово-таможенный департамент