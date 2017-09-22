Калькулятор: узнайте, сколько вы выиграете или потеряете в зарплате с нового года

В связи с нововведениями исчезают дополнительный не облагаемый налогом доход на пенсию и на возмещение по несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию, пишет Majandus.

Например, доходы работника, получающего сейчас 1200 евро брутто, с нового года вырастут на 65 евро. Если доход составляет 1650 евро брутто, то прибавка составит 15 евро. А вот людям с ежемесячным доходом в 1800 евро брутто придется расстаться с тремя евро. Если же ежемесячный доход составляет 2150 евро брутто, то работник будет ежемесячно недосчитываться 36 евро.

Если вы хотите узнать, как изменится ваш доход после 1 января 2018 года, воспользуйтесь этим простым калькулятором, разработанный веб-инженером Раулем Таммесалу.