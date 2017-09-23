Крик души жительницы Таллинна: «Ребенок возненавидел меня и ушел жить к отцу-алкоголику, а у меня связаны руки!»

Точно неизвестно, почему девятилетний Андрей, который после развода родителей остался жить с матерью, внезапно ушел к отцу: случай тяжелый, запутанный, показания бывших супругов расходятся, каждый обвиняет в произошедшем противную сторону. По версии матери, ее бывший муж Виктор настроил сына против нее, тот в свою очередь утверждает, что Ирина сама выгнала сына из дома.

Мать бьет тревогу

По словам Ирины, у бывшего мужа проблемы с алкоголем и материальные трудности. Более того, она утверждает, что еще до развода Виктор поднял руку на сына.

«Это произошло в 2011 году. Он в пьяном угаре избил ребенка, которому на тот момент было четыре года, мне выбил зубы, и, если бы не дочь (старшая, от первого брака Ирины - ред.), которая заступилась, ударив его по голове стеклянной вазой, он бы меня точно придушил", – описывает женщина пережитый ужас.

Тогда приезжала полиция, было написано заявление и сняты побои. Ребенок был отправлен к дознавателю, который записал весь разговор. Однако в полиции Rus.Postimees отказались разглашать какую-либо информацию по этому случаю, поскольку речь идет о личных данных, касающихся несовершеннолетнего.

Муж, по словам Ирины, продолжал выпивать, то работал, то нет, она же крутилась как белка в колесе сразу на пяти работах, чтобы свести концы с концами. В конце концов ее терпение лопнуло и она решила развестись.

После развода, говорит она, Виктор появлялся в жизни ребенка лишь периодически, да и сам мальчик якобы отказывался от общения с ним. Все изменилось лишь в начале этого года: в феврале Виктор подал в суд заявление об определении порядка встреч с ребенком, месяц спустя его требование было удовлетворено.

«До этого момента ребенок категорически не хотел с ним даже разговаривать, но на суде спросили его мнения, - у девятилетнего ребенка! - и, к моему удивлению, он сказал, что хочет общаться с отцом», - говорит Ирина. Она объясняет перемену настроения сына тем, что отец успел его обработать.

С марта раз в неделю Андрей стал оставаться у отца ночевать. Ирина заявляет, что после того, как начались эти встречи, поведение сына резко ухудшилось: он стал грубить, упала успеваемость в школе, Ирине было все сложнее находить с ним общий язык. Наконец, в мае, после возникшей на пустом месте ссоры (по крайней мере так описывает ее Ирина), Андрей ушел жить к отцу.

Конфликт разгорелся после того, как мать предложила купить мальчику новые вещи.«Ребенок не особо любит ходить по магазинам, мерить одежду, - объясняет она. - Поэтому я обычно хожу заранее, присматриваю ему одежду. Был выходной, я сказала, что нужно пойти в магазин – я уже все подобрала, оставалось только примерить и купить». Несмотря на уговоры, Андрей идти за покупками категорически не хотел. Мать настаивала. В конце концов, по словам Ирины, сын, выпалив «отвали от меня, ты достала, я тебя ненавижу!» выбежал из квартиры.