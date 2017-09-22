Приказано забыть: НКВД сжег во время депортации чеченцев несколько сот человек

Он говорит без особых эмоций, поскольку изучал историю своих родственников более 50 лет. Историю и преступление, которое, несмотря на то, что были выкопаны обгоревшие тела, никто не хочет признавать.

В качестве одного страшного пропагандистского примера преступлений нацистской Германии времен Второй Мировой войны, Советский Союз в течение десятков лет приводил кровавую баню в белорусской Хатыни. В отместку за убитых красными партизанами немецких солдат в 1943 году эсэсовцы сожгли заживо или расстреляли 150 жителей деревни.

Саму деревню сровняли с землей. В 1969 году на месте деревни был установлен солидный монумент, а также открыт мемориал в честь погибших жителей деревни. В 1986 году Элем Климов снял о трагедии еще более мощный фильм «Иди и смотри». (Одного из главных нацистов в нем сыграл Юри Лумисте).

О трагедии родственников 75-летнего Саламата Гаева в мире знают единицы. Даже в Чечне это тема, о которой, конечно, говорят, но скорее предпочитают помалкивать. На месте их убийства не установлено даже скромной памятной таблички. Фильм, который начали снимать, из-за сильнейшего противостояния до сих пор не доделан. А о произошедшем написана всего одна книга.

В горной чеченской деревне Хайбах расстреляли или сожгли заживо несколько сотен человек. У Ибрагима Бабаева в деревенской конюшне сгорела жена, семеро детей и трое внуков – всего 19 близких родственников.

«Аналога этому преступлению не было ни в советское время, ни вообще в истории России. Советская власть просто выбрала людей по этническому признаку и подожгла их вместе с детьми, женщинами и стариками», - сказал Руслан Коконаев, который несколько лет назад начал снимать фильм об этой трагедии «Приказано забыть», который из-за сопротивления Министерства культуры России до сих пор не удалось довести до конца.

Причиной трагедии в деревне Хайбах была депортация чеченцев в феврале 1944 года. Лидеры Советского Союза Иосиф Сталин и Лаврентий Берия поставили перед пресловутой спецслужбой НКВД задачу выслать всех чеченцев в Среднюю Азию.

Это было наказание за общие антисоветские настроения после принудительной коллективизации, а также за предположительное сотрудничество с немцами во время войны, хотя армия нацистской Германии даже не дошла до границ современной Чечни.

Тогда были депортированы почти полмиллиона чеченцев и ингушей. Из семьи Саламата Гаева, например, были депортированы 115 человек, 74 из которых умерли в Казахстане или в Хайбахе.

Исчезнувшая с современных карт деревня Хайбах находилась в горах, недалеко от Грозного в сторону Грузии, с другой стороны упираясь в перевал, высотой в 1500 метров. По приказу полковника НКВД Михаила Гвешиани в Хайбах – который по иронии судьбы являлся центром колхоза, носившего имя Берии – согнали жителей пяти окрестных деревень. Большей частью из них были старики, женщины и дети, поскольку многие мужчины и подростки успели сбежать в горы.