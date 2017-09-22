Метлев: кандидаты-центристы считают русских дубоголовыми?

«Местное самоуправление должно заниматься лишь вопросами местной жизни и исполнять законы Эстонской Республики. Если закон предписывает, что большая часть предметов в гимназии на эстонском языке, то городские власти Таллинна и любого другого самоуправления должны обеспечить это в своих школах наилучшим образом, а не бодаться с законом и мешать спокойному учебному процессу своими политическими воплями», - сказал Сергей Метлев.

«Яна Тоом и Михаил Кылварт, видимо, считают своих избирателей дубоголовым и интеллектуально презирают их, если они пытаются внушить с такой регулярностью страх и фальшивку, будто бы их команда спасет все русское от неких злых сил», - сказал он.

«Как же иначе понять то, что центристы предлагаю русскоязычному избирателю защиту от злого эстонского государства, которым они же сами и управляют в качестве партии премьер-министра? Я уверен, что многие избиратели начинают понимать суть уловки и будут голосовать на местных выборах за силы, которые посвящают себя именно развитию местной жизни», - добавил Метлев.

По словам Метлева, использование низкого уровня информированности и языковых проблем людей, чтобы нажиться на страхах, - это крайне примитивная тактика. Национальные вопросы нужно четко отделить от местных вопросов.