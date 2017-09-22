Выборы в Германии: мигранты докучают немцам несильно

Журналист Postimees Таави Минник расспросил корреспондента российского телеканала НТВ в Германии о том, чем грозят обернуться предстоящие парламентские выборы.

– Людям надоедает, когда у власти долго находятся одни и те же политики. В чем состоит феномен Ангелы Меркель? Она у власти с 2005 года – и, скорее всего, граждане Германии снова ее изберут?

– Граждане Германии напрямую не выбирают канцлера, они голосуют за партии. Феномен Меркель заключается в том, что Германия под ее руководством живет достаточно стабильно вот уже 12 лет. Германии удалось преодолеть кризис 2008 года практически безболезненно. В целом с Меркель и нынешним правительством граждане Германии связывают понятие стабильности. Никто не хочет бросаться в крайности. Ситуация на политическом ландшафте такова, что Меркель практически при любом раскладе будет канцлером.

Обсуждаются два вероятных исхода выборов: у власти окажется нынешняя коалиция христианских партий и социал-демократов – либо коалиция христианских демократов, либералов и партия зеленых. Принципиальных разногласий между христианскими партиями и партией зеленых не существует. При любом из этих вариантов канцлером остается Меркель: христианские демократы сейчас набирают 30 с лишним процентов, их главные конкуренты – социал-демократы, согласно последним данным, набирают 20-22 процента.

– Почему миграционный кризис не повлиял на популярность христианских демократов?

– В сентябре 2015 года Меркель сказала: «Wir schaffen das» – «Мы справимся», – и открыла границы Германии. В страну хлынули сотни тысяч беженцев из регионов, где идут гражданские войны и где тяжелая экономическая ситуация. Тогда казалось, что ее дни сочтены, что этот кризис приведет к сильным переменам в политике Германии. Но кризис удалось преодолеть. Произошла коррекция курса христианских демократов: курс в отношении беженцев был скорректирован в сторону ужесточения правил приема беженцев, предоставлению политического убежища и высылке обратно.

Братская партия христианских демократов Христианско-социальный союз настаивает на том, чтобы ввести ограничения по приему беженцев, и выступает за введение лимита – 200 тысяч человек ежегодно. Сейчас обсуждается вопрос о выдворении из страны тех, кто не подпадает под критерий политических беженцев. Кроме того, обсуждается вопрос о воссоединении семей беженцев в Германии. Социал-демократы, левые и зеленые выступают за предоставление беженцам широких прав на воссоединение семей на территории Германии. Однако ХДС/ХСС хотят усложнить этот процесс, «Альтернатива для Германии» против того, чтобы разрешить воссоединение семей мигрантов.

– Наблюдается ли в немецкой политике смена поколений?

– Смена поколения в немецкой политике произошла с уходом канцлера Коля. В 1998 году к власти пришел Герхард Шредер, социал-демократы и зеленые; впервые избиратели проголосовали за другое правительство. Прежде правительство менялось в результате закулисных договоренностей и назначения досрочных выборов, но не на выборах. В политику пришли новые лица, но ярких фигур на политической арене Германии сейчас нет. Наиболее заметен лидер либералов Кристиан Линднер, он уже несколько лет возглавляет свободных демократов.