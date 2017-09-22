Выборы в Германии: мигранты докучают немцам несильно

Послезавтра в ФРГ состоятся выборы в Бундестаг. Сохранит ли Ангела Меркель свое место канцлера? Пройдут ли в парламент шовинисты из «Альтернативы для Германии»?
Журналист Postimees Таави Минник расспросил корреспондента российского телеканала НТВ в Германии о том, чем грозят обернуться предстоящие парламентские выборы.
– Людям надоедает, когда у власти долго находятся одни и те же политики. В чем состоит феномен Ангелы Меркель? Она у власти с 2005 года – и, скорее всего, граждане Германии снова ее изберут?
– Граждане Германии напрямую не выбирают канцлера, они голосуют за партии. Феномен Меркель заключается в том, что Германия под ее руководством живет достаточно стабильно вот уже 12 лет. Германии удалось преодолеть кризис 2008 года практически безболезненно. В целом с Меркель и нынешним правительством граждане Германии связывают понятие стабильности. Никто не хочет бросаться в крайности. Ситуация на политическом ландшафте такова, что Меркель практически при любом раскладе будет канцлером.
Обсуждаются два вероятных исхода выборов: у власти окажется нынешняя коалиция христианских партий и социал-демократов – либо коалиция христианских демократов, либералов и партия зеленых. Принципиальных разногласий между христианскими партиями и партией зеленых не существует. При любом из этих вариантов канцлером остается Меркель: христианские демократы сейчас набирают 30 с лишним процентов, их главные конкуренты – социал-демократы, согласно последним данным, набирают 20-22 процента.
– Почему миграционный кризис не повлиял на популярность христианских демократов?
– В сентябре 2015 года Меркель сказала: «Wir schaffen das» – «Мы справимся», – и открыла границы Германии. В страну хлынули сотни тысяч беженцев из регионов, где идут гражданские войны и где тяжелая экономическая ситуация. Тогда казалось, что ее дни сочтены, что этот кризис приведет к сильным переменам в политике Германии. Но кризис удалось преодолеть. Произошла коррекция курса христианских демократов: курс в отношении беженцев был скорректирован в сторону ужесточения правил приема беженцев, предоставлению политического убежища и высылке обратно.
Братская партия христианских демократов Христианско-социальный союз настаивает на том, чтобы ввести ограничения по приему беженцев, и выступает за введение лимита – 200 тысяч человек ежегодно. Сейчас обсуждается вопрос о выдворении из страны тех, кто не подпадает под критерий политических беженцев. Кроме того, обсуждается вопрос о воссоединении семей беженцев в Германии. Социал-демократы, левые и зеленые выступают за предоставление беженцам широких прав на воссоединение семей на территории Германии. Однако ХДС/ХСС хотят усложнить этот процесс, «Альтернатива для Германии» против того, чтобы разрешить воссоединение семей мигрантов.
– Наблюдается ли в немецкой политике смена поколений?
– Смена поколения в немецкой политике произошла с уходом канцлера Коля. В 1998 году к власти пришел Герхард Шредер, социал-демократы и зеленые; впервые избиратели проголосовали за другое правительство. Прежде правительство менялось в результате закулисных договоренностей и назначения досрочных выборов, но не на выборах. В политику пришли новые лица, но ярких фигур на политической арене Германии сейчас нет. Наиболее заметен лидер либералов Кристиан Линднер, он уже несколько лет возглавляет свободных демократов.
В свое время Ангела Меркель устранила в своей партии всех возможных соперников. Несколько лет назад на политической арене появился Карл-Теодор цу Гуттенберг – бывший министр обороны Германии, которому прочили блестящее будущее. Он был вынужден уйти в отставку из-за того, что в его диссертации был обнаружен плагиат. Несколько недель назад он заявил о возвращении в политику. Но времена ярких политиков – таких, как Вилли Брандт, Гельмут Шмидт, Гельмут Коль – миновали. Ангела Меркель двенадцать лет ведет корабль Германии уверенной рукой.
– Социал-демократическая партия Германии когда-то была очень влиятельной. Почему сегодня она не может противостоять Меркель и христианским демократам?
– Видимо, дело в том, что христианские демократы в последние годы вели страну уверенным курсом. Социал-демократы, на мой взгляд, не имеют ярко выраженного лидера. Мартин Шульц, заявивший в январе об уходе из Европарламента, – лидер совершенно другого плана: он харизматичный политик и пользовался невероятной популярностью у социал-демократов. В стране его восприняли положительно. Но ничего радикально отличающегося от того, что предлагают христианские демократы, социал-демократы и их кандидат Шульц предложить не смогли. Я полагаю, что социал-демократы переживают кризис, и это привело к тому, что они находятся на вторых ролях.
– Третья сила, о которой говорят последние годы в немецкой политике, – AfD, «Альтернатива для Германии». Кто они такие? Нацисты, политики-любители, или же им просто надоел политический истеблишмент?
– Многое будет зависеть от того, пройдет ли «Альтернатива для Германии» в бундестаг. Это новая партия, она образовалась четыре года назад на волне кризиса в ЕС, когда Германии пришлось платить большие деньги за Грецию, Испанию и Португалию. Возникнув на волне экономического протеста, она на сегодня является крайне правой партией, и один из ее главных предвыборных тезисов – проблема иммиграции.
Прямо назвать членов AfD нацистами нельзя, но национальный подтекст выражен очень сильно. Я бы назвал их партией крайне правых популистов, в заявлениях которых звучат шовинистические ноты. У них высокие шансы попасть в бундестаг, что делает выборы интересными и напряженными. Впервые в бундестаге может оказаться партия с крайне правого фланга политического спектра. От этого во многом зависит, какая коалиция окажется у власти. Среди социал-демократов есть мнение, что хватит уже быть младшим партнером – пора уйти в оппозицию. Но оказаться в оппозиции правительству вместе с AfD мало кому хочется. Другие социал-демократы считают, что лучше оставаться в правительстве и оказывать влияние на германскую политику в целом.
– Что обещают политики немецким избирателям?
– В Германии думали, что вопрос беженцев и иммиграционной политики будет одним из главных на выборах. Пока этого не случилось; опросы общественного мнения показывают, что немцев больше интересуют проблемы семьи и общества. ХДС/ХСС хотят увеличить размер пособия на детей. Они считают, что фундамент общества – семья в традиционном понимании. Левые либералы и зеленые настаивают на альтернативных формах семьи. Социал-демократы говорят, что пособие нужно давать по прогрессивной шкале, в зависимости от дохода семьи. Зеленые хотят больше помогать семьям, где один родитель.
Все партии обещают облегчение налогового бремени, но мнения расходятся: одни хотят увеличить налог на имущество, другие – подоходный налог. В программах всех партий есть пункт о работе и пенсии. Социал-демократы требуют новой пенсионной реформы, христианские партии этому сопротивляются. Левые требуют поднять минимальный уровень зарплаты, зеленые хотят расширить это понятие. Либералы требуют безусловного базового дохода, «Альтернатива для Германии» выступает за облегчение получения пособий по безработице. В целом программы партий рассматривают все главные вопросы.