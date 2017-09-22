Предвыборное разоблачение: кандидат в депутаты и девочки?

На сей раз нам было предложено заняться не крупной рыбиной местной политики, а кандидатом, засветившемся своей активностью в прошлом и гламурностью. Речь шла о Всеволоде Юргенсоне, баллотирующемся в Таллиннское городское собрание по спискам Центристской партии.

Юргенсон известен не только крупными плакатами в центре Таллинна, но и желанием высказать мнение на самые разные темы, и организацией розыгрышей вроде "поделись ссылкой обо мне и выиграй бесплатную поездку на такси". А еще многие заинтересованные видели его в российском реалити-шоу «Дом 2» и на смотринах у знаменитой актрисы, знаменитой свахи и знаменитого астролога в программе российского же ТВ «Давай поженимся».

Теперь же нам предложили внимательно изучить два объявления о поиске девушек. Первое – таллиннское. В нем некто не подписавшийся оставил на фривольном сайте voodi.ee объявление о приглашении девушек на работу в ресторан-гриль-бар «Мадонна», основной фишкой которого, как указано, является стриптиз-шоу. Девушек приглашали в возрасте до 39 лет и обещали работу бармена, помощницы бармена и танцовщицы.

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Второе объявление - российское. В нем искали красивых полных девушек в возрасте 25-40 лет для участия в кастинге на рекламу чая.

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Имени Всеволода Юргенса в этих объявлениях нет. Но оба они связаны между собой едиными контактными данными: в первом - телефоном и адресом электронной почты, во втором – электронной почтой. Именно с этого адреса приходят все письма от Всеволода Юргенса, именно этот номер телефона нужно набрать, чтобы поговорить непосредственно с кандидатом.

Если присмотреться внимательно, то видно, что оба объявления не новые. Одно было вывешено года три назад, а второе аж в 2011 году. Тем не менее, обратившийся к нам читатель задал вопрос: «Нормально ли, что человек, которого запросто можно заподозрить в аморальном поведении, пытается встать во главе Таллинна?»

Поскольку сами объявления нам были представлены и в них действительно указаны контакты кандидата, мы решили обратиться непосредственно к Всеволоду Юргенсону и узнать, как он связан с набором девушек в стриптиз-шоу и для рекламы чая - видимо, для похудения.

«Что касается ресторана «Мадонна», то три года назад я искал работу в Таллинне. В Интернете я нашел вакансию администратора в ресторане «Мадонна» и устроился туда. Я там работал два месяца. Ресторан готовился к открытию - шел ремонт. Моя работа заключалась в поиске персонала. Это были бармены, повара и прочий персонал. У меня эта работа не очень получалась, и я нашел другую - тоже администратором, но в гостинице», - подробно объяснил Юргенсон.

А по поводу второго объявлению он сказал: «В Москве мой друг - директор актерского агентства - искал людей для съемок. И так как его почтовый ящик не работал, он попросил у меня разрешения и указал мою почту, чтобы актеры прислали свои анкеты для съемок в рекламе».

Такое вот получилось разоблачение. А уж что здесь правда, а что вымысел - пусть решает избиратель.