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График: в странах Балтии топливо подешевело только в столице Эстонии

Rus.Postimees.ee
BNS
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Топливо. Фото иллюстративное. | ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Сравнение цен на автозаправочных станциях Circle K в странах Балтии показало, что за эту неделю топливо подешевело только в Таллине, а в Риге и Вильнюсе цены выросли.

В Таллинне литр 95-го и 98-го бензина подешевел на 3,5 цента, а дизельное топливо - на 1,5 цента. Цены на LPG-газ не изменились.

В Риге бензин подорожал на один, а дизельное топливо на две цента. Стоимость LPG-газа также не изменилась.

В Вильнюсе как бензин, так и дизельное топливо подорожали на 0,8 цента. В то же время стоимость LPG-газа снизилась на 0,3 цента.

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