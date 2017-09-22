График: в странах Балтии топливо подешевело только в столице Эстонии

В Таллинне литр 95-го и 98-го бензина подешевел на 3,5 цента, а дизельное топливо - на 1,5 цента. Цены на LPG-газ не изменились.

В Риге бензин подорожал на один, а дизельное топливо на две цента. Стоимость LPG-газа также не изменилась.

В Вильнюсе как бензин, так и дизельное топливо подорожали на 0,8 цента. В то же время стоимость LPG-газа снизилась на 0,3 цента.