У Трампа огромные проблемы с Россией и Путиным

ВАШИНГТОН – Накануне вступления в должность президент США Дональд Трамп очертить в Твиттере свое видение отношений Америки с Россией. «Иметь хорошие отношения с Россией – хорошо, а не плохо», – заявил он в одном из твитов. «Когда я станут президентом, – объявил он в другом, – Россия и США, видимо, будут работать вместе над решением многих огромных и неотложных проблем и вопросов всего МИРА!»

Конечно, Трамп не ошибается, стремясь к улучшению отношений с РФ. (Все президенты США последнего времени стремились к той же цели). Но он должен понимать, что ради достижения цели не стоит попутно предавать активистов России, выступающих за демократию.

Президент РФ Владимир Путин фактически уничтожил народное диссидентство в России. В 2012 году, вскоре после того, как Путин вновь стал президентом, Госдума приняла так называемый закон об иностранных агентах с целью заставить замолчать организации, получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся любой деятельностью, которую можно было бы назвать «политической».

С тех пор правительство России в одностороннем порядке объявило 88 организаций «иностранными агентами» – термин, звучащий почти как «шпионы». В список включены авторитетные группы наблюдения за выборами, активисты защиты прав человека, организаторы опросов общественного мнения и даже некоторые научно-исследовательские организации. Их сферы деятельности варьируются, но власти послали им и всем остальным ясный сигнал: если вы будете критиковать Кремль, вас заставят молчать.

За последние пять лет правительство РФ предприняло несколько мер с целью подавления несогласных, в том числе объявив «нежелательными» несколько международных организаций, которые поддерживали демократических активистов. Гражданам РФ, которые работают с ними, грозит уголовное наказание. Власти также расширили полномочия спецслужб, дав им возможность следить за активностью граждан в Интернете и ограничивать их право на свободу слова. Одновременно усилилась дискриминация людей из сообществ LGBTQ+ и преследования религиозных групп. Критики Кремля не только подвергаются арестам, некоторые из них убиты.

Все это, похоже, мало волнует Трампа. После задержания тысяч граждан, вышедших в марте с протестом против коррупции в более чем ста городах по всей России, администрация Трампа выступила с крайне сдержанным заявлением. Месяц спустя, во время визита в Москву, госсекретарь Рекс Тиллерсон демонстрировал те же подходы, проигнорировав традицию Госдепартамента публично встречаться с активистами гражданского общества, причем несмотря на призывы сделать это, звучавшие со стороны Конгресса США.

Трамп и Тиллерсон, как видим, абсолютно готовы игнорировать репрессии Кремля против оппонентов (а тем более вмешательство Кремля в демократические выборы в США, о чем почти ежедневно появляются новые свидетельства), если это помогает избежать неудобных разговоров с Путиным. Они, наверное, убеждены, что такой подход приносит результаты. Самым заметных из этих результатов стало хрупкое июльское соглашение о прекращении огня в Сирии, посредником в котором стали США и Россия.