У Трампа огромные проблемы с Россией и Путиным

США не опустятся до уровня Путина, они не будут тайно вмешиваться в ход избирательных процессов в России. Но Америка должна вступиться за демократию и права человека, уверены Энн-Мэри Слотер и Нина Янкович, авторы Project Syndicate.
ВАШИНГТОН – Накануне вступления в должность президент США Дональд Трамп очертить в Твиттере свое видение отношений Америки с Россией. «Иметь хорошие отношения с Россией – хорошо, а не плохо», – заявил он в одном из твитов. «Когда я станут президентом, – объявил он в другом, – Россия и США, видимо, будут работать вместе над решением многих огромных и неотложных проблем и вопросов всего МИРА!»
Конечно, Трамп не ошибается, стремясь к улучшению отношений с РФ. (Все президенты США последнего времени стремились к той же цели). Но он должен понимать, что ради достижения цели не стоит попутно предавать активистов России, выступающих за демократию.
Президент РФ Владимир Путин фактически уничтожил народное диссидентство в России. В 2012 году, вскоре после того, как Путин вновь стал президентом, Госдума приняла так называемый закон об иностранных агентах с целью заставить замолчать организации, получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся любой деятельностью, которую можно было бы назвать «политической».
С тех пор правительство России в одностороннем порядке объявило 88 организаций «иностранными агентами» – термин, звучащий почти как «шпионы». В список включены авторитетные группы наблюдения за выборами, активисты защиты прав человека, организаторы опросов общественного мнения и даже некоторые научно-исследовательские организации. Их сферы деятельности варьируются, но власти послали им и всем остальным ясный сигнал: если вы будете критиковать Кремль, вас заставят молчать.
За последние пять лет правительство РФ предприняло несколько мер с целью подавления несогласных, в том числе объявив «нежелательными» несколько международных организаций, которые поддерживали демократических активистов. Гражданам РФ, которые работают с ними, грозит уголовное наказание. Власти также расширили полномочия спецслужб, дав им возможность следить за активностью граждан в Интернете и ограничивать их право на свободу слова. Одновременно усилилась дискриминация людей из сообществ LGBTQ+ и преследования религиозных групп. Критики Кремля не только подвергаются арестам, некоторые из них убиты.
Все это, похоже, мало волнует Трампа. После задержания тысяч граждан, вышедших в марте с протестом против коррупции в более чем ста городах по всей России, администрация Трампа выступила с крайне сдержанным заявлением. Месяц спустя, во время визита в Москву, госсекретарь Рекс Тиллерсон демонстрировал те же подходы, проигнорировав традицию Госдепартамента публично встречаться с активистами гражданского общества, причем несмотря на призывы сделать это, звучавшие со стороны Конгресса США.
Трамп и Тиллерсон, как видим, абсолютно готовы игнорировать репрессии Кремля против оппонентов (а тем более вмешательство Кремля в демократические выборы в США, о чем почти ежедневно появляются новые свидетельства), если это помогает избежать неудобных разговоров с Путиным. Они, наверное, убеждены, что такой подход приносит результаты. Самым заметных из этих результатов стало хрупкое июльское соглашение о прекращении огня в Сирии, посредником в котором стали США и Россия.
Но Россия пошла на эту сделку, потому что та отвечает ее интересам, а не потому, что администрация Трампа перед ней раболепствовала. В между тем твердое намерение администрации Трампа не дергать «русского медведя» противоречит интересам Америки.
Каким бы ни был краткосрочный «выигрыш» Трампа от пособничества России, он будет незначительным в сравнении с долгосрочными интересами Америки, а ее интересы – это жизнь, свобода и равенство всех людей, а также защита самоуправления. Это не означает, что США не должны взаимодействовать или сотрудничать с правительствами, действующими на основе иных принципов. Но мы должны дать четко понять, с чем мы не готовы смириться, и этот список начинается с подавления политических диссидентов.
Следование базовым принципам Америки – не просто правильная, но и мудрая стратегия. Власть Путина может выглядеть непоколебимой, но в реальности она держится на пропаганде и страхе. Когда США предают свои ценности, чтобы избежать обострения отношений с Россией, такая политика Путину на руку. Впечатление, что он дергает США за веревочки, а те помогают Путину и дальше затыкать рот оппонентам.
Накануне предстоящих президентских выборов Путин не колеблясь пользуется той свободой действий, которую ему предоставили зарубежные лидеры. Он уже добился осуждения оппозиционного лидера Алексея Навального за растрату, что обеспечило властям повод отказать ему в праве регистрации кандидатом.
Но Навальный, выдерживающий давление Кремля на протяжении уже многих лет, не сдастся так легко – равно как и другие оппозиционные активисты. В сентябре более 200 противников Путина прошли в местные советы на муниципальных выборах в Москве. На протяжении всего года продолжаются антикоррупционные протесты. А на днях Навальный опубликовал новые данные о секретной даче Путина рядом с финской границей.
Да, конечно, Путин, как ожидается, с легкостью останется на четвертый президентский срок. Но он не будет руководить Россией вечно. Все российское население заслуживает участия в демократических выборах, но за долгие годы правления Путина ни одни выборы не были признаны Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе свободными и справедливыми. Предоставив публичную поддержку наблюдателям на выборах и активистам, которые добиваются соблюдения демократических принципов, администрация Трампа могла бы подбодрить российскую оппозицию и помочь продвижению другой концепции будущего России.
В краткосрочной перспективе маленькое лицемерие может показаться невысокой ценой за быструю победу. Но внешняя политика США и национальная риторика Америки – это игра с долгосрочной перспективой. А в ней США намного выгоднее работать с демократической Россией, защищающей права человека и не преследующей политических диссидентов.
Выборы в России в 2018 году дают Трампу серьезный шанс добиться этого и доказать, что американские ценности – не предмет для торга. США не опустятся до уровня Путина, они не будут тайно вмешиваться в ход избирательных процессов в России. Но Америка должна вступиться за демократию и права человека – и встать на одну сторону с теми, кто стремится к созданию свободного общества. Мир должен знать, что у Америки еще есть душа.
Энн-Мэри Слотер – президент и гендиректор фонда New America. Нина Янкович – стипендиат им. Джорджа Кеннана в Центре Уилсона, стипендиат программы Foreign Policy Interrupted 2017 года.
Copyright: Project Syndicate, 2017
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