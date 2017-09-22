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Смотрите в субботу с комментариями на русском: силламяэский «Калев» принимает столичную «Флору»

Sports.ee
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Портал Rus.Postimees продолжает радовать болельщиков прямыми трансляциями матчей Премиум-лиги с комментарием на русском языке.

В субботу, 23 сентября, в рамках 31-го тура чемпионата Эстонии по футболу сыграют силламяэский "Келев" и ведущая борьбу за золотые медали столичная "Флора".

ПРЕДМАТЧЕВЫЕ КОММЕНТАРИИ

Тренер силламэского "Калева" Ирфан Аметов: Очень ответственная игра против лидера чемпионата. Поединок должен быть интересным. На протяжении сезона "Флора" показывает хороший комбинационный и атакующий футбол, поэтому заслуженно занимает первую строчку турнирной таблицы. Но это футбол, где никто не застрахован от ошибок. Мы должны использовать свои сильные стороны, а также сохранять самообладание до финального свистка. Постараемся оказать борьбу в каждом игровом эпизоде и добиться максимально возможного результата.

Тренер "Флоры" Арно Пайперс: "Силламяэ" всегда был неудобным соперником для команд, располагающихся в верхней части турнирной таблицы.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Начало трансляции в 15.55!

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