Фото: в Эстонии появятся американские дома
22 сентября 2017 г., 14:26
В Тарту в районе Уус-Ихасте будут построены частные дома, которые напоминают дома из американских фильмов, пишет портал Kodu.
/ KV.EE
Снаружи обычный современный дом скрывает первый сюрприз на террасе: за дополнительную плату можно установить наружный бассейн, который частенько можно заметить у домов в США.
/ KV.EE
Следующую параллель — рядом с кухней подсобное помещение с бытовой техникой. Хотя такие помещения в последние годы уже стали появляться в домах Эстонии, все же подобное явление для нас новинка.
/ KV.EE
На участке в 1300 квадратных метров есть и что-то очень привычное для жителей Эстонии — хорошая сауна.
Больше информации о доме можно получить на странице KV.EE.
А вы бы хотели жить в таком доме?