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Фото: в Эстонии появятся американские дома

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: KV.EE

В Тарту в районе Уус-Ихасте будут построены частные дома, которые напоминают дома из американских фильмов, пишет портал Kodu.

/ KV.EE

Снаружи обычный современный дом скрывает первый сюрприз на террасе: за дополнительную плату можно установить наружный бассейн, который частенько можно заметить у домов в США.

/ KV.EE

Следующую параллель — рядом с кухней подсобное помещение с бытовой техникой. Хотя такие помещения в последние годы уже стали появляться в домах Эстонии, все же подобное явление для нас новинка.

/ KV.EE

На участке в 1300 квадратных метров есть и что-то очень привычное для жителей Эстонии — хорошая сауна.

Больше информации о доме можно получить на странице KV.EE.

А вы бы хотели жить в таком доме?

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