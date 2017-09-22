Беженцы нанесли себе ножевые ранения перед зданием парламента Финляндии

Скорая помощь увезла пострадавших в больницу. Журналист Yle Хилкка Сяявяля, находящаяся на месте, сообщила, что на ступеньках остались следы крови.

У обоих при себе было временное удостоверение личности, выданное центром для приема беженцев.

По словам Савола, пока нет сведений о том, что мужчины угрожали прохожим. В парламент не поступало заранее предупреждения об этом инциденте.