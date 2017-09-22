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Беженцы нанесли себе ножевые ранения перед зданием парламента Финляндии

Rus.Postimees.ee
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Окровавленный нож. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Сегодня днем два молодых человека иностранного происхождения сели на ступеньках здания парламента в Хельсинки и оба нанесли себе ножевые ранения, сообщает начальник службы безопасности парламента Юкки Савола.

Скорая помощь увезла пострадавших в больницу. Журналист Yle Хилкка Сяявяля, находящаяся на месте, сообщила, что на ступеньках остались следы крови.

У обоих при себе было временное удостоверение личности, выданное центром для приема беженцев.

По словам Савола, пока нет сведений о том, что мужчины угрожали прохожим. В парламент не поступало заранее предупреждения об этом инциденте.

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