Картина дня: приговор сирийскому беженцу, калькулятор зарплаты и бабье лето

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
Приговор сирийскому беженцу
В пятницу утром Харьюский уездный суд вынес приговор по делу сирийского беженца, которого обвиняли в поджоге супруги. Читайте далее...
Суд: жена сирийца-поджигателя страдала от постоянных побоев
Харьюский уездный суд, в пятницу признавший сирийского беженца Кована Мохаммеда виновным в злоумышленном поджоге своей супруги и приговоривший его за это к десяти годам тюрьмы, выяснил, что жена молодого сирийца страдала от постоянного физического насилия. Читайте далее...
Кылварт отправился в Северную Корею
В то время как весь мир обсуждает ядерные испытания Северной Кореи, эстонские спортсмены под руководством главного тренера Михаила Кылварта отправились в эту страну на соревнования. Читайте далее...
Калькулятор: узнайте, сколько вы выиграете или потеряете в зарплате с нового года
С нового года ко всем доходам будет применяться единый не облагаемый налогом минимум в размере 6000 евро в год или 500 евро в месяц. Это приведет к тому, что кто-то станет получать больше, а кто-то меньше. Читайте далее...
В Эстонии в пятницу в десятый раз отмечается День сопротивления
22 сентября в Эстонии вспоминают как день свержения законного правительства Эстонской Республики, отмечая День сопротивления. Читайте далее...
Дождались! На выходных в Эстонию придет бабье лето
В субботу и воскресенье, благодаря усиливающемуся над северо-западом России антициклону, показания барометров будут расти, поэтому облака рассеются, и наконец-то наступит тихая малооблачная сухая погода, называемая в народе бабьим летом. Читайте далее...
Пярнуские школы никак не хотели принимать вернувшегося из Англии мальчика
Матери мальчика, прожившего последние четыре года в Англии, потребовалось приложить немало сил, чтобы пристроить ребенка в одну из пярнуских школ. Читайте далее...
Цены на жилье продолжают неприятно удивлять
Индекс цен на жилую недвижимость во II квартале текущего года вырос на 0,3% по сравнению с I кварталом и на 4,8% по сравнению со II кварталом 2016 года, сообщает Департамент статистики. Читайте далее...
На следующей неделе полиция усилит проверку пассажиров и транспортных средств
В связи с проведением в Таллинне саммита Совета Европейского союза в сфере цифровых технологий полиция усилит контроль документов и транспортных средств вблизи эстоно-латвийской границы 25-29 сентября. Также во время саммита полиция будет чаще проверять пассажиров, прибывающих в Эстонию через морской порт и аэропорт. Читайте далее...
Компания Telia выплатит штраф практически в миллиард евро
Шведская телекоммуникационная компания Telia, работающая в Узбекистане под брендом Ucell, заплатит в США штраф в размере 965 миллионов долларов (811 млн евро), чтобы урегулировать претензии, связанные с расследованием ее коррупционных сделок в Узбекистане. Читайте далее...
Трем бывшим руководителям Telia предъявлены обвинения в коррупции
В связи с делом о взятках в Узбекистане прокуратура Швеции предъявила трем бывшим руководителям местной телекоммуникационной компании Telia обвинение в коррупции. Читайте далее...
Таллиннские школы завшивели
Медсестры нескольких таллиннских школ отправили на этой неделе письма родителям с просьбой проверить волосы детей на наличие вшей. В своем обращении к родителям они отмечают, что заразиться педикулезом может каждый, независимо от пола, возраста и социального положения, однако чаще всего от этого страдают дети. Читайте далее...
Приказано забыть: НКВД сжег во время депортации чеченцев несколько сотен человек
«В конюшне погибли 14 моих родственников. Самый старший, 110-летний, был мой дядя Тута. Самыми маленькими – близнецы, которые родились той же ночью в этой конюшне. Всех их сожгли заживо или расстреляли, когда они пытались спастись от огня», - говорит Саламат Гаев и перечисляет всех своих родственников по именам.
Анвельт о партнерстве с Нарвой: «К сожалению, из этого ничего не вышло»
Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт, комментируя новость о выделении правительством еще двух миллионов на плавательный бассейн будущего нарвского учебно-тренировочного комплекса Академии МВД, признал, что отказ самоуправления выделить эти деньги стал в некоторой степени разочарованием. Читайте далее...
Криштафович – Кленскому: я готов вас защищать!
По следам полемики центристов и реформистов о политической русофобии и запугивании избирателя в студии Postimees продолжили дискуссию журналист Димитрий Кленский и двое кандидатов от избирательных союзов: Евгений Криштафович («Город-метро») и Константин Григоренко (Союз Сависаара и «Деловой Таллинн»).
Видео: будущее Таллиннского горхолла
В то время как член Рийгикогу Мярт Сультс и его помощники разрисовывали Таллиннский горхолл, Департамент городского планирования подготовил визуализацию будущего этого места. Читайте далее...