Картина дня: приговор сирийскому беженцу, калькулятор зарплаты и бабье лето

Приговор сирийскому беженцу

В пятницу утром Харьюский уездный суд вынес приговор по делу сирийского беженца, которого обвиняли в поджоге супруги. Читайте далее...

Суд: жена сирийца-поджигателя страдала от постоянных побоев

Харьюский уездный суд, в пятницу признавший сирийского беженца Кована Мохаммеда виновным в злоумышленном поджоге своей супруги и приговоривший его за это к десяти годам тюрьмы, выяснил, что жена молодого сирийца страдала от постоянного физического насилия. Читайте далее...

Кылварт отправился в Северную Корею

В то время как весь мир обсуждает ядерные испытания Северной Кореи, эстонские спортсмены под руководством главного тренера Михаила Кылварта отправились в эту страну на соревнования. Читайте далее...

Калькулятор: узнайте, сколько вы выиграете или потеряете в зарплате с нового года

С нового года ко всем доходам будет применяться единый не облагаемый налогом минимум в размере 6000 евро в год или 500 евро в месяц. Это приведет к тому, что кто-то станет получать больше, а кто-то меньше. Читайте далее...

В Эстонии в пятницу в десятый раз отмечается День сопротивления

22 сентября в Эстонии вспоминают как день свержения законного правительства Эстонской Республики, отмечая День сопротивления. Читайте далее...

Дождались! На выходных в Эстонию придет бабье лето

В субботу и воскресенье, благодаря усиливающемуся над северо-западом России антициклону, показания барометров будут расти, поэтому облака рассеются, и наконец-то наступит тихая малооблачная сухая погода, называемая в народе бабьим летом. Читайте далее...

Пярнуские школы никак не хотели принимать вернувшегося из Англии мальчика

Матери мальчика, прожившего последние четыре года в Англии, потребовалось приложить немало сил, чтобы пристроить ребенка в одну из пярнуских школ. Читайте далее...

Цены на жилье продолжают неприятно удивлять

Индекс цен на жилую недвижимость во II квартале текущего года вырос на 0,3% по сравнению с I кварталом и на 4,8% по сравнению со II кварталом 2016 года, сообщает Департамент статистики. Читайте далее...

На следующей неделе полиция усилит проверку пассажиров и транспортных средств

В связи с проведением в Таллинне саммита Совета Европейского союза в сфере цифровых технологий полиция усилит контроль документов и транспортных средств вблизи эстоно-латвийской границы 25-29 сентября. Также во время саммита полиция будет чаще проверять пассажиров, прибывающих в Эстонию через морской порт и аэропорт. Читайте далее...

Компания Telia выплатит штраф практически в миллиард евро

Шведская телекоммуникационная компания Telia, работающая в Узбекистане под брендом Ucell, заплатит в США штраф в размере 965 миллионов долларов (811 млн евро), чтобы урегулировать претензии, связанные с расследованием ее коррупционных сделок в Узбекистане. Читайте далее...

Трем бывшим руководителям Telia предъявлены обвинения в коррупции

В связи с делом о взятках в Узбекистане прокуратура Швеции предъявила трем бывшим руководителям местной телекоммуникационной компании Telia обвинение в коррупции. Читайте далее...