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Видео: будущее Таллиннского горхолла

Rus.Postimees.ee
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Будущее Таллиннского горхолла. | ФОТО: Kuvatõmmis

В то время как член Рийгикогу Мярт Сультс и его помощники разрисовывали Таллиннский горхолл, Департамент городского планирования подготовил визуализацию будущего этого места.

«Горхолл поднимется с нынешнего уровня на совершенно новый, став прекрасным местом для проведения различных мероприятий. При реконструкции ставится цель построить зал примерно на 5000 мест, который будет иметь конкурентоспособную акустику в северном и восточном регионах Европы и богатые технические возможности. Это позволит привезти сюда симфонические оркестры мирового уровня и грандиозные представления», - сказано на сайте Таллиннской горуправы.

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