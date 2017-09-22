Видео: будущее Таллиннского горхолла

«Горхолл поднимется с нынешнего уровня на совершенно новый, став прекрасным местом для проведения различных мероприятий. При реконструкции ставится цель построить зал примерно на 5000 мест, который будет иметь конкурентоспособную акустику в северном и восточном регионах Европы и богатые технические возможности. Это позволит привезти сюда симфонические оркестры мирового уровня и грандиозные представления», - сказано на сайте Таллиннской горуправы.