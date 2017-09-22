Клиент против Klick: цена ремонта старого планшета оказалась выше стоимости нового

«Это история о магазине Klick, в котором я около двух лет назад приобрел планшет. В один из июльских вечеров планшет перестал видеть SIM-карту. Ее пришлось извлечь из планшета с помощью пинцета, так как карту, видимо, заклинило после какого-то замыкания. Да, я признаю, что силой вытащил ее из гнезда, и, возможно, там произошли какие-то нарушения (что есть, то есть)».

Игорь просмотрел документы на компьютер, и понял, что срок гарантии еще не вышел – у него было время до сентября: «Я отнес планшет в представительство Klick. Там его приняли, подтвердили, что гарантия еще действует, описали (что изделие не имеет внешних дефектов и т.д.). Где-то недели через три они написали на своем сайте в ремонтном статусе, что SIM-порт поврежден в результате физического воздействия и гарантийному ремонту товар не подлежит».

Далее следовало описание того, что нужно сделать, чтобы планшет вновь стал рабочим, и указана стоимость работ, оплатить которые предлагалось самому клиенту: «Это 210 евро, притом, что новый планшет стоит сейчас 189 евро, или, если я отказываюсь, то нужно заплатить 36 евро за диагностику».

Естественно, за такие деньги Игорь от ремонта отказался. Вступил в переписку с фирмой и договорился, что заберет планшет, заплатив не 36, а 30 евро. «Ждал еще где-то пару недель, пока они переправят его в магазин, в который я его сдавал. 23 августа настал, наконец, долгожданный день, когда я получил сообщение, что могу забрать свою вещь. Пришел в магазин. Приносят мне мой планшет, и вдруг я замечаю скол на крае стекла экрана. Так обидно стало: планшет не починили, 30 евро надо заплатить ни за что, да еще и экран повредили».

Далее Игорь написал претензию к ремонтной мастерской с требованием выплатить компенсацию, но ответ был отрицательным. Более того: в итоге самого клиента, как он уверяет, обвинили в том, что он сдал планшет с поврежденным экраном: «Они сказали, что работник магазина, который принимал у меня планшет изначально, не заметил, что на экране есть скол».

Игорь предоставил редакции акт о приемке планшета на ремонт. В нем действительно указано, что никаких внешних повреждений не замечено. Однако планшет на самом деле поврежден.

Мы отправили запрос в фирму Klick Eesti AS, с просьбой прокомментировать эту ситуацию. В том числе объяснить, почему ремонт старого компьютера стоит дороже, чем покупка нового. Также мы спросили, за что человек должен был заплатить 36 евро. Ну и последнее: как человек может доказать, что сдал целый планшет, а не разбитый. И нужно ли ему это доказывать, если работник магазина, принимавший планшет, осмотрел его и написал, что внешних повреждений замечено не было.

На запрос ответила руководитель по общению с клиентами Klick Eesti AS Анника Тедремяэ. Она объяснила, что цена на ремонт изделия формируется из стоимости запчастей, транспортных расходов и работы техника: «Эту цену составляет ремонтная фирма».