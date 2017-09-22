Видео: реформисты высмеяли предвыборный рекламный ролик центристов

Почему важно голосовать за Центристскую партию? - спрашивает в видео Яанус Карилайд. Далее следует монтаж, с помощью которого кажется, будто центристы говорят, что сделают русские детские сады, русские школы и русский Культурный центр.

Смотрите видео!