Видео: реформисты высмеяли предвыборный рекламный ролик центристов
22 сентября 2017 г., 14:57
Партия реформ ответила на пугающий русскоязычных избирателей ролик Центристской партии своим видео, в котором с помощью монтажа меняют смысл рекламного ролика центристов.
Почему важно голосовать за Центристскую партию? - спрашивает в видео Яанус Карилайд. Далее следует монтаж, с помощью которого кажется, будто центристы говорят, что сделают русские детские сады, русские школы и русский Культурный центр.
Смотрите видео!