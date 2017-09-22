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Видео: реформисты высмеяли предвыборный рекламный ролик центристов

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Kuvatõmmis

Партия реформ ответила на пугающий русскоязычных избирателей ролик Центристской партии своим видео, в котором с помощью монтажа меняют смысл рекламного ролика центристов.

Почему важно голосовать за Центристскую партию? - спрашивает в видео Яанус Карилайд. Далее следует монтаж, с помощью которого кажется, будто центристы говорят, что сделают русские детские сады, русские школы и русский Культурный центр.

Смотрите видео!

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