Суд: жена сирийца-поджигателя страдала от постоянных побоев

По итогам предварительного следствия, 20-летнему мужчине предъявили обвинения в причинении тяжелых травм, сопровождающихся угрозой для жизни и тяжелым заболеванием, которое продолжалось по меньшей мере четыре месяца. К этому обвинению в суде было добавлено обвинение и в многократном применении физического насилия, сопровождавшимся болью и увечьями.

Кован Мохаммед в суде признал себя виновным в легком преступлении, но свою вину в тяжком преступлении не признал. В суде подтверждение нашли оба обвинения. Мужчина признал, что он неоднократно избивал пострадавшую, используя в качестве хлыста для нанесения сотни ударов деревянную планку.

Пострадавшая дала в суде показания, что обвиняемый и прежде применял к ней насилие. Говоря о тяжком преступлении, обвиняемый описал его в суде почти так же, как ранее представила его пострадавшая.

Харьюский уездный суд признал Кована Мохаммеда виновным в причинении тяжкого ущерба здоровью, а также в физическом насилии, приведшем к нарушению здоровья и по совокупности деяний приговорил молодого человека к десяти годам тюрьмы.

Вынося решение, суд учел то обстоятельство, что существовала угроза жизни и пострадавшей было нанесено долговременное увечье, при этом проблемы со здоровьем у супруги Кована продолжаются. По ее собственным словам, в состоянии комы она находилась два месяца, а в больнице провела в общей сложности пять месяцев, за это время ей было сделано шесть операций.

Следствие выявило также несколько отягчающих обстоятельств - семейная и прочая зависимость, присутствие несовершеннолетнего, мотив ревности и особая жестокость, а также унижение пострадавшей.

Суд пришел к выводу, что действия обвиняемого были не спонтанными, а заранее продуманными. В частности, обвиняемый искал в интернете информацию о том, как именно наказать свою жену, просматривал фильмы соответствующего содержания, а также купил бензин.

19-летний Кован вечером 7 марта этого года в квартире на улице Маяка в Таллинне поджег свою 22-летнюю супругу, которая также прибыла в Эстонию в качестве беженки. Мотивом его действий была ревность и желание проучить женщину, причинив ей боль и тяжкие ожоги.

Мохаммед купил в магазине бытовой бензин для очистки, затем в присутствии малолетней дочери связал четырьмя полотенцами свою супругу, облил ее бензином и поджег с помощью зажигалки.

Скорая помощь в тяжелом состоянии доставила женщину в больницу. Хотя 70 процентов тела женщины получило ожоги, ее жизнь удалось спасти.

Судебные заседания по этому делу проходили в закрытом режиме с целью защиты частной жизни.