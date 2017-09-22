Prisma провела сокращение сотрудников

В то время, когда в секторе обслуживания Эстонии нехватка рабочей силы, в торговой сети Prisma сократили 36 человек: 25 работников из магазинов Тарту и Нарвы, а также 11 человек из главной конторы, поскольку фирма решила уменьшить свои расходы.
Директор Prisma Юсси Нуммелин говорит, что люди были сокращены для того, чтобы предприятие сохранило свою эффективность. Всем сокращенным работникам, по словам Нуммелина, были предложены рабочие места в Таллинне, поскольку предприятие ищет в столичные магазины новых работников, пишет Postimees.
В начале лета в Литве Prisma сократила более 300 работников и закрыла магазины в Латвии и Литве. На вопрос, собираются ли они закрывать магазины и в Эстонии, Нуммелин ответил, что у них в планах расширение деятельности. Еще один магазин будет открыт в торговом центре Porto Franco.