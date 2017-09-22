Prisma провела сокращение сотрудников

Директор Prisma Юсси Нуммелин говорит, что люди были сокращены для того, чтобы предприятие сохранило свою эффективность. Всем сокращенным работникам, по словам Нуммелина, были предложены рабочие места в Таллинне, поскольку предприятие ищет в столичные магазины новых работников, пишет Postimees.

В начале лета в Литве Prisma сократила более 300 работников и закрыла магазины в Латвии и Литве. На вопрос, собираются ли они закрывать магазины и в Эстонии, Нуммелин ответил, что у них в планах расширение деятельности. Еще один магазин будет открыт в торговом центре Porto Franco.