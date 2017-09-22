Передовица Postimees: выбирай центристов – или пойдешь в ад!

В истории найдется множество примеров того, как внешние опасности и проблемы, чаще обычного сплачивающие людей вокруг вождей, оказываются палочкой-выручалочкой, когда политик желает завоевать или сохранить симпатии масс. Это затрепанное популистское средство очень полюбили политики Центристской партии, вновь и вновь нежно именующие свою партию интеграционной. Но нельзя ведь считать строителями моста тех, кто ради собственной выгоды противопоставляет разные народы и общественные группы. Очередной пример тому – предназначенные для русскоязычных избирателей рекламные клипы, явно представляющие классическую пропагандистскую тактику, которую знатоки и исследователи окрестили «торговлей страхом».

Всё очень просто. С одной стороны – Хаос, то есть все остальные, чей успех на выборах приведет к закрытию Русского культурного центра и русскоязычных детсадов, утрате «бесплатного» – хотя все-таки оплачиваемого налогоплательщиками – таллиннского общественного транспорта и прочим отвратительным перспективам. С другой стороны – Космос или Порядок, как в античной мифологии, с Яной Тоом, Михаилом Кылвартом и другими розовощекими центристскими политиками, которые уже издавна, с незапамятных времен дарили человечеству всё перечисленное. И только они – гарантия, что мы не соскользнем в Хаос.

Центристская партия – единственный барьер между порядком и бардаком, таков мессидж этой рекламы. Благодаря пробуждению мифа всё то, что скопилось в подсознании русского избирателя, выплывает в его сознание; местные выборы Эстонии и партийная борьба вокруг них ставятся в концептуальные и пропагандистские рамки.

Политики-популисты и аморальные средства изобретены не вчера. По поводу страха Макиавелли уже полтысячи лет назад писал, что государю пробуждать в людях страх полезнее, чем любовь. И основные пропагандистские трюки последние несколько веков не меняются, просто технические возможности улучшились.

Увещевать центристских политиков, чтобы они прекратили по крайней мере раскалывать общество, судя по предыдущим попыткам, бесполезно. Ведущие политики Центристской партии говорят одним одно, а другим другое, и после смены председателя ничего не изменилось, пусть даже Майлис Репс и Михаил Корб уже на этом обожглись. Новый глава центристов, к сожалению, не столь принципиален, чтобы, глянув на сознательное раскалывание общества, по обычаю деятельного эстонского крестьянина попереть против всего этого и приказать прекратить. Он предпочитает смотреть на использование арсенала Сависаара сквозь пальцы и повторять мантру про обновленную Центристскую партию.