Видео из зала суда: сириец, поджегший свою жену, узнает о своем приговоре

В зале суда Мохаммад пытался скрыть свое лицо от фотографов и журналистов. Он не смотрит в зал – только на судей. Иногда он закрывает лицо руками. Но когда судья, зачитывающая приговор, говорит о сроке, он тут же реагирует.

«…признать Кована Мохаммада виновным по статье 121 часть 2 пункт 2,3 и приговорить его к тюремному заключению сроком на один год. Признать Кована Мохаммада виновным по статье 121 часть 1 пункт 1,2 и приговорить его к тюремному заключению сроком на 10 лет».

После этого Мохаммад что-то говорит по-арабски.

«Что вам непонятно?» - спрашивает судья Мерле Партс.

«Это было сделано непреднамеренно», - переводит слова подсудимого переводчица.

«Вы сейчас не мешайте, а слушайте. Это приговор. Прошу тишины. Повторяю: 10 лет», - говорит судья Партс.

19-летний Кован вечером 7 марта этого года в квартире на улице Маяка в Таллинне поджег свою 22-летнюю супругу, которая также прибыла в Эстонию в качестве беженки. Мотивом его действий была ревность и желание «проучить» женщину, причинив ей боль и тяжкие ожоги.

Мохаммед купил в магазине бытовой бензин для очистки, затем в присутствии малолетней дочери связал четырьмя полотенцами свою супругу, облил ее бензином и поджег с помощью зажигалки.

Скорая помощь в тяжелом состоянии доставила женщину в больницу. Хотя 70 процентов тела женщины получило ожоги, ее жизнь удалось спасти.

Судебные заседания по этому делу проходили в закрытом режиме с целью защиты частной жизни.