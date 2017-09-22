Ольга Иванова: предвыборные клипы Центристской партии манипулируют избирателями

«Это манипулирование, это чистой воды манипулирование», - сказала Иванова в пятницу агентству BNS, комментируя два видеролика, выпущенные Центристской партией для телевидения.

«Поскольку, вот вопрос русских школ — пожалуйста, решайте его, Майлис Репс у нас министр образования и науки от Центристской партии. Она решила этот вопрос? Не решила, - говорит Иванова. - Я не знаю, будет ли снесен Русский культурный центр, когда к власти придет Партия реформ или кто-нибудь другой, я в это не верю».

«В общем, это несколько глупо и смешно. И свидетельствует об отношении к избирателям. Почему-то считается, что ими так просто манипулировать», - добавила Иванова.

Центристская партия обнародовала на телевидении два рекламных предвыборных видеоклипа, в которых дает понять, что если партию в Таллинне отстранят от власти, то в городе снесут Русский культурный центр, отменят бесплатное питание в детских садах и школах, закроют детские сады и школы с русским языком обучения, ликвидируют бесплатный общественный транспорт, закроют городские газеты и телевидение на русском языке и упразднят доплату к пенсии таллиннским пенсионерам.