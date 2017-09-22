Вопрос читателя: могут ли оштрафовать за выгул собаки в лесу без намордника и поводка?

Отвечает участковый полицейский Йыхвиского отделения полиции Трийн Мяги:

Полиция получает время от времени сообщения о том, что свободно бегающие собаки пугают людей. В 2016 году по всей Эстонии полицией было зафиксировано 100 случаев нападения собак на человека с получением повреждений, а также 14 случаев, когда при нападении человек получил только материальный ущерб.

Также достаточно часто встречаются случаи нападения собак на других собак либо каких-то еще животных. Например, случай нападения собаки на другую собаку был в этом году и в волости Иллука, участковым полицейским которой я являюсь.

Поэтому не будет лишним напомнить владельцам собак правила содержания и выгула животных. Порядок содержания и выгул домашних питомцев устанавливает местное самоуправление, но, как правило, всегда предусмотрено то, что во время прогулки собака должна быть на поводке и в наморднике. Если получилось так, что ваша собака на прогулке вырвалась и убежала, то поимку животного должен организовать или владелец, или местное самоуправление. Если личность владельца собаки установить на месте не удастся, будут вызваны ловцы животных, которые доставят собаку в приют. Владельцу придется при получении животного из приютa оплатить расходы по поимке и содержанию собаки в приюте.

В полицию следует обратиться, если собака стала причиной материального ущерба, например, испортила вещи или одежду, либо нанесла человеку повреждения. Закон об организации местного самоуправления предусматривает в этих случаях наказание в виде денежного штрафа. Под причинением вреда здоровью подразумеваются, например, синяки, ссадины и другие повреждения, полученные в ходе нападения. Если нападение животного имело более серьезные последствия, может быть начато уголовное делопроизводство.

Если владелец животного постоянно нарушает правила содержания животных, его питомец, например, систематически пугает соседей или жителей какого-либо населенного пункта, либо ночной покой людей постоянно нарушается лаем, следует в местное самоуправление или полицию подать жалобу, указав на нарушение.

Если в случае нападения собаки есть опасность здоровью человека, то для самозащиты можно применять имеющиеся поблизости подручные средства – палку, зонт, перцовый баллончик. О таком нападении следует как можно быстрее сообщить в полицию по номеру 112, так как не исключено, что такая собака может напасть еще на какого-то.

Владельцам животных следует понимать, что посторонние люди не знают, агрессивна или послушна их собака, люди по-разному относятся к собакам, ребенок или пожилой человек может получить сильный стресс от испуга. Владелец обязан постоянно осуществлять надзор за своей собакой. Безопасность других людей – это прямая обязанность владельца собаки.