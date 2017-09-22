Видео: российская подлодка нанесла ракетный удар по Сирии

Целью стали объекты террористов "Джебхат ан-Нусры" в Сирии, все цели были уничтожены, заявило в пятницу, 22 сентября, Минобороны РФ.

"Целями для поражения стали выявленные за последние дни опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков "Джебхат ан-Нусры" в провинции Идлиб. Дальность до целей составила около 300 километров. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей", - сказали ведомстве.

Внезапным ракетным ударом уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама. На канале Минобороны в YouTube опубликовано видео, на котором запечатлено поражение двух объектов.

Боевики "Джебхат ан-Нусры" развернули во вторник широкомасштабное наступление на позиции сирийских войск в зоне деэскалации "Идлиб", чтобы сорвать успешное продвижение правительственных войск под Дейр-эз-Зором. Атака была отбита. При этом взвод из 29 человек оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки превосходящего противника.

Для освобождения полицейских была сформирована группа деблокирования, кольцо окружения было прорвано и российские военные с боями без потерь вышли в район расположения правительственных войск Сирии. В ходе операции получили ранения трое военных. Российские военные обвинили США в инициации атаки, но Пентагон назвал обвинения безосновательными.

В составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море выполняют задачи 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота РФ. В составе группировки - новейшие фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", сторожевой корабль "Сметливый", большие десантные корабли "Цезарь Куников", "Николай Фильченков" и "Азов", подводная лодка "Краснодар".

Также от Черноморского флота в составе средиземноморской эскадры есть минно-тральные и противодиверсионные корабли, танкер и иные суда обеспечения. Удар "Калибрами", о котором идет речь, уже третий за сентябрь. 5 сентября Минобороны РФ опубликовало видео ударов ракетами "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" по объектам террористической группировки "Исламское государство"* в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор. Удар нанесен по укрепленному району в окрестностях города Эш-Шол, удерживаемого бандформированием выходцев из России и стран СНГ.

14 сентября подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" из-под воды нанесли удар "Калибрами" по пунктам управления ИГ*, узлам связи, а также складам вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ* районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор.

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