Окрещенный сумасшедшим Трамп применил тот же эпитет к обозвавшему его Ким Чен Ыну

«Северокорейский Ким Чен Ын, который очевидно сумасшедший, которого не беспокоит голод и смерть его людей, столкнется с испытаниями, каких еще не видел!» - предупредил Трамп в своем твите. Напомним, что во время недавнего выступления на Генеральной ассамблее ООН президент США пригрозил полным уничтожением Северной Кореи, если Пхеньян не прекратит развитие своей ядерной программы и ракетные пуски. Комментируя эту речь Трампа, Ким Чен Ын назвал американского лидера сумасшедшим стариком и пообещал укрощать его огнем.

Тем временем госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью ABC сообщил, что дипломатические усилия по урегулированию ситуации с КНДР продолжатся, несмотря на обострение резкой риторики и участившиеся угрозы военной конфронтации. «Нам бросили вызов, но наши дипломатические усилия, без сомнения, продолжатся», - пообещал глава Госдепартамента.

Тиллерсон отметил, что США приняли самые сильные экономические санкции, которые когда-либо вводились против Ким Чен Ына. «Так что его проверяют при помощи санкций, со всех уголков мира», - сказал госсекретарь.

СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки, однако полного запрета на это не последовало.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, а 29 августа и 15 сентября осуществила два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии. 3 сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы, при этом заявив, что заряд может использоваться для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.