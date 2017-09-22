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Вошел в историю: финн второй раз выиграл в лотерею несколько миллионов евро

Rus.Postimees.ee
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Лотерейные билеты. Фото иллюстративное | ФОТО: Panthermedia/Scanpix

Житель Финляндии, которому два раза улыбнулась удача выиграть несколько миллионов евро, не потерял голову от свалившегося на него счастья и продолжает трудиться на двух работах.

Мужчина из города Йоэнсуу вошел в финскую историю победителей лотерей, два раза выиграв миллионы евро, пишет Postimees со ссылкой на Iltalehti. Одну победу принесла лотерея Lotos, а другую — Joker.

Если первый выигрыш произошел два года назад, о второй победе счастливчик, пожелавший остаться неизвестным, узнал на этой неделе в среду, когда комбинация номеров на лотерейном билете принесла ему два миллиона евро.

Пресс-секретарь финской лотерейной фирмы Veikkaus Пипса Ёхман говорит, что это первый случай за 77-летнюю историю существования их предприятия, когда такое происходит.

Хотя с помощью двух побед мужчина стал мультимиллионером, он продолжает трудиться на двух работах. «Мне нравится моя работа, и к тому же никто не спрашивает меня о моем выигрыше», - говорит он, добавляя, что после последней победы может на полгода уйти в отпуск.

Поскольку он сам предприниматель, то первый свой выигрыш потратил на возврат долгов, дополнительные инвестиции в предприятие и покупку акций. Второй выигрыш он планирует потратить на строительство нового дома.

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