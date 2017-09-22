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Обвинения в причастности к теракту в Лондоне предъявили 18-летнему сирийцу

"Интерфакс"
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Личные вещи пострадавших при взрыве в Лондоне. | ФОТО: SOCIAL MEDIA/REUTERS

Судебные власти Британии предъявили обвинение в причастности к теракту в метро Лондона 18-летнему выходцу из Сирии Ахмеду Хассану, пишет в пятницу The Guardian со ссылкой на Скотленд-Ярд.

Согласно заявлению полиции, молодому человеку предъявили обвинения в покушении на убийство пассажиров метро, а также в том, что именно он привел в действие взрывное устройство на станции "Парсонс-грин". Полиция задержала Хассана 16 сентября в Дувре.

Всего полиция в рамках действия Закона о противодействии терроризму по этому делу взяла под стражу шестерых мужчин. Кроме Хассана также задержаны 21-летний выходец из Ирака и мужчины 48, 30, 25 и 17 лет.

Известно, что Хассан и выходец из Ирака воспитывались в Великобритании в одной приемной семье.

Теракт в метро Лондона произошел на прошлой неделе. В результате взрыва ранения получили 30 человек.

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