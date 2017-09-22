Обвинения в причастности к теракту в Лондоне предъявили 18-летнему сирийцу

Согласно заявлению полиции, молодому человеку предъявили обвинения в покушении на убийство пассажиров метро, а также в том, что именно он привел в действие взрывное устройство на станции "Парсонс-грин". Полиция задержала Хассана 16 сентября в Дувре.

Всего полиция в рамках действия Закона о противодействии терроризму по этому делу взяла под стражу шестерых мужчин. Кроме Хассана также задержаны 21-летний выходец из Ирака и мужчины 48, 30, 25 и 17 лет.

Известно, что Хассан и выходец из Ирака воспитывались в Великобритании в одной приемной семье.

Теракт в метро Лондона произошел на прошлой неделе. В результате взрыва ранения получили 30 человек.