Андрей Коробейник: Эстония становится все менее удобной страной для бизнеса

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал IT-предприниматель, инвестор Андрей Коробейник:

«Малый бизнес – это основа любого государства с рыночной экономикой, Эстония тут не исключение. Главная поддержка, которую может оказать государство предпринимателям - это не мешать им заниматься своим делом.

В последнее время Эстония становится все менее удобной страной для бизнеса. Самая большая проблема – это высокие налоги на рабочую силу, снижение которых новая парламентская коалиция отменила в прошлом году. Чтобы заплатить работнику зарплату в 1000 евро, работодатель сегодня должен потратить почти 1700 евро.

Другая проблема – это налоговая система сама по себе, которая становится сложнее с каждым годом. Если пять лет назад Эстония была образцом для подражания во всем мире из-за прозрачности налогообложения, то в последние годы ситуация резко изменилась. Введены новые налоги, на очереди еще несколько.

Сегодня эстонское государство старается регулировать все больше областей нашей жизни и малый бизнес здесь не исключение. Если крупная фирма может в ответ на государственные "инновации" нанять налогового консультанта и специального сотрудника для общения с армией чиновников, то у владельцев малого бизнеса такой возможности нет. Вместо своей основной работы таким бизнесменам приходится тратить все больше времени на государственные "инновации", в результате в проигрыше остаются все стороны – бизнесмены, клиенты, да и само государство, которое получит меньше налоговых отчислений из-за снижения производительности труда».