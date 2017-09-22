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Фирма Олега Осиновского поставит поезда Elron на российские колеса

Rus.Postimees.ee
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Поезд Elron. | ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В начале октября в Эстонию поступят первые 18 колесных пар, оснащенных российскими колесами, на которые в течение двух лет перейдут произведенные в Швейцарии пассажирские поезда госкомпании Eesti Liinirongid (Elron).

В компании Elron на запрос "Актуальной камеры на русском языке" разъяснили, что в июне этого года был объявлен публичный конкурс на ремонт колесных пар пассажирских поездов Stadler, передает Rus.err.

Колеса будет устанавливать фирма Олега Осиновского

Речь идет об объеме в 120 колесных пар и 80 колесах. В результате конкурса победителем стала компания Skinest Rail предпринимателя Олега Осиновского, которая заключила контракт на два года на сумму 670 000 евро.

"Мы отправляем колесные пары в латвийский Даугавпилс на завод, принадлежащий компании Skinest, где происходит переформирование колесных пар, после чего колесные пары уже с новыми колесами возвращаются в Эстонию", - заявил председатель правления Elron Андрус Оссип.

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