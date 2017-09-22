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Видео: на встрече с Эрдоганом в Нью-Йорке произошла драка

Rus.Postimees.ee
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Реджеп Эрдоган в Нью-Йорке. | ФОТО: Scanpix/AP

Сторонники Реджепа Эрдогана напали на мужчину, который пытался сорвать выступление президента Турции, сообщает The New York Times.

Эрдогаг выступал перед представителями турецкой диаспоры, проживающими в США, когда в зале вскочил мужчина и закричал: "Ты террорист. Вон из моей страны!".

Его поддержали несколько человек.

Сторонники турецкого лидера начали скандировать его имя, чтобы заглушить выкрики недовольных.

Между носителями различных точек зрения на политику Эрдогана вспыхнула потасовка.

Драку пресекли сотрудники службы безопасности, которые вывели дебоширов из зала.

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