Видео: на встрече с Эрдоганом в Нью-Йорке произошла драка

Эрдогаг выступал перед представителями турецкой диаспоры, проживающими в США, когда в зале вскочил мужчина и закричал: "Ты террорист. Вон из моей страны!".

Его поддержали несколько человек.

Сторонники турецкого лидера начали скандировать его имя, чтобы заглушить выкрики недовольных.

Между носителями различных точек зрения на политику Эрдогана вспыхнула потасовка.

Драку пресекли сотрудники службы безопасности, которые вывели дебоширов из зала.