Сурово! В Германии за гонки на дорогах теперь могут посадить на 10 лет

Отныне нельзя садиться за руль, надев карнавальную маску, респиратор или некоторые мусульманские головные уборы, скрывающие лицо. За нарушение грозит штраф в размере 60 евро.

В бундесрате обосновали эту меру тем, что лицо водителя должно быть узнаваемо при фиксации на радарах. Данный запрет действует в равной степени на территории всей Германии. В остальных случаях вопросы ношения мусульманских головных платков находятся в компетенции федеральных земель.

Превышение скорости и гонки на дорогах

Бундесрат, кроме того, ужесточил наказания для водителей, которые сильно превышают скорость или устраивают гонки на дорогах. Представительство федеральных земель утвердило принятый бундестагом ФРГ закон, предусматривающий для таких нарушителей лишение свободы на срок до двух лет или до 10 лет в том случае, если их действия проводят к гибели или серьезным травмам других людей.

До сих пор такие нарушения карались штрафом в размере 400 евро и лишением водительских прав сроком на один месяц. Согласно новому закону, наказанию подлежит уже сама попытка устроить автогонки. Впредь автомобили таких нарушителей будут подвергаться конфискации.