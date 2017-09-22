Фото: на Балтийском вокзале проходит экологический фестиваль
22 сентября 2017 г., 17:32
В бывшем павильоне ожидания на Балтийском вокзале начался экологический фестиваль Ökomäss, который объединяет культуру и окружающую среду, фокусируясь на реставрации, экологическом строительстве, загрязнении окружающей среды, а также на моде, музыке и многом другом.
В этом году фестиваль называется «Органический город». Различные мероприятия в павильоне ожидания пройдут с 22 до 23 сентября.
Познакомиться с программой фестиваля можно на официальном сайте Ökomäss.