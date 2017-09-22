Сдача автомобиля в аренду обернулась крупными неприятностями

В Эстонии такую услугу предлагает портал Autolevi, который утверждает, что от владельца машины требуется только передать автомобиль и получить его обратно, а все остальное берет на себя портал, но, к сожалению, подобной деятельности сопутствуют и определенные риски.

Житель Тарту поделился с ERR своей историей о том, как сдавал свою машину через портал Autolevi: арендатор машину в срок не вернул и сообщил по телефону, что уехал в казино в Ригу, поскольку в Эстонии ему казино посещать запрещено.

Машину с пустым бензобаком вернули на несколько дней позже, а поскольку арендатор проиграл все деньги в казино, то за дополнительные дни аренды остался должен.

В Autolevi уверяют, что проблемы со сделками возникают крайне редко.

В полиции не стали возбуждать уголовное дело, поскольку автомобиль вернули владельцу.