Трамп отказывается верить, что Кремль через Facebook влиял на выборы в США

"Обман (hoax) о России продолжается, теперь реклама в Facebook. А как насчет совершенно предвзятого и бесчестного освещения в СМИ в пользу Хиллари", - написал он. В другом твите он развил эту мысль: "Наибольшее влияние на наши выборы оказало то, что Fake News Media "кричали" за нечестную Хиллари Клинтон. Хотя она была плохим кандидатом!"

Сегодня же публикации еще раз прокомментировали в Кремле: "Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook, и никогда этим не занимались, и никогда российская сторона не была к этому причастна", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Пескову приходилось комментировать публикации 7 сентября, он призвал не ассоциировать Москву "с этими историями".

В начале этого месяца Facebook заявил, что аккаунты, связанные с Россией, в течение двух лет покупали политическую рекламу, в том числе перед прошедшими в ноябре 2016 года президентскими выборами в США. По данным компании, с июня 2015 года по май 2017 года 470 таких аккаунтов потратили около 100 тысяч долларов на три тысячи рекламных сообщений, которые могли повлиять на исход голосования.

Американские СМИ связали заказ рекламы с работой "фабрики троллей", которую курирует петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, более известный как "личный повар Путина".

Facebook предоставила данные аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера. 21 сентября основатель социальной сети Марк Цукерберг, приступивший к работе после декретного отпуска, сообщил, что его компания активно сотрудничает с американскими чиновниками и помогает им расследовать возможное вмешательство российских властей в выборы президента США посредством покупки политической рекламы в соцсети.