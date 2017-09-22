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Фото: на Бали активизировался вулкан, ведется эвакуация людей

Rus.Postimees.ee
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На острове Бали, в Индонезии, пришлось срочным образом эвакуировать людей из-за возросшей активности вулкана Агунг.

Вулкан был активен в середине августа, затем его активность пошла на спад. Теперь вулкан вновь активизировался.

Эвакуация началась со среды. Уже успели вывезти в безопасное место более тысячи человек, сообщил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо.

По его словам, люди добровольно согласились на эвакуацию.

В свою очередь представитель властей - губернатор Бали Маде Манку Пастика сообщил, что нужно быть готовым к любым возможным последствиям в случае извержения вулкана. "Мы можем сообщить жителям Бали и всему миру, что мы готовы встретить худшее, хотя мы надеемся, что этого не произойдет", — заявил губернатор.

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