Работа Таллиннского аэропорта нарушена из-за аварийной посадки самолета

Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Прийт Кофф сказал BNS, что никто не пострадал в результате аварийной посадки.

«Аэропорту поступило сообщение, что посадку совершит маломерный самолет, у которого возникли проблемы с шасси, а у нас есть определенные правила по процедурам, которые начинаются действовать в таких случаях», - сказал Кофф. Это значит, что на посадочную полосу отправляется спасательная группа и что за помощью также обращаются к Спасательному департаменту.

«Сейчас там еще можно разглядеть мигалки, но соответствующее ведомство, которое там действует, уже на месте, так что, в принципе, это дело нескольких минут, пока самолет не уведут с полосы», - сказал Кофф.

На данный момент задерживаются рейс Finnair из Хельсинки и Air Baltic из Риги, а также рейс SAS в Стокгольм, Finnair в Хельсинки и Air Baltic в Вильнюс.

В 20.10 Кофф сказал Postimees, что в аэропорту спокойно и взлетно-посадочные полосы вновь открыты. По его словам, изменения прежде всего коснулись рижских и финских самолетов, которые ждали вылета в Риге и Хельсинки и поэтому задержались.

Кофф говорит, что на аварийную посадку самолета понадобилось около 40-45 минут.