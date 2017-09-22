Турист утонул в бассейне пятизвездочного турецкого отеля

По предварительным данным, 31-летний Дмитрий Макаров плавал в бассейне, как обычно, а потом внезапно потерял сознание. Персонал отеля вытащил туриста из воды и вызвал скорую, которая доставила пострадавшего в частную клинику.

Несмотря на усилия врачей, пытавшихся реанимировать россиянина, мужчина скончался. Его тело осмотрел представитель местной прокуратуры, после чего оно было отправлено в Анталийский институт судебной медицины на судебно-медицинскую экспертизу, которой предстоит установить причину смерти.