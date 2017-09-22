Барби Пилвре призвала Эстонию заниматься молодыми русскими вместо того, чтобы мечтать об индусах и китайцах

Барби Пилвре напомнила, что исследования годами подтверждают, что возможности русских и эстонцев не равны, даже если образование и знание эстонского на хорошем уровне и имеется гражданство.

«Социологи называют это феноменом стеклянного потолка. Все предпосылки к успеху в определенной области вроде как существуют, но по какие-то негласным правилам он почему-то не приходит», - объясняла Пилвре. «Используя умные термины, мы говорим о недостаточной социальной мобильности русских по сравнению с эстонцами. Во многих сферах, например, в сфере обслуживания работают русские ребята, говорящие безупречно по-эстонски, но вне работы они проводят время лишь в своем кругу. Возможно, именно поэтому личные достижения русских по-прежнему остаются скромными в нашем обществе», - предположила депутат.

По словам Пилвре, сегодня мы так же озабоченно говорим об интеграции и сплочении общества, как и 20 лет назад, несмотря на то, что потрачено было немало ресурсов: денежных и человеческих.

«При помощи законов и негласному следованию идеалам национального государства, в Эстонии исключено, чтобы русских было слишком много там, где принимаются реальные решения. Среди бизнесменов много богатых русских, но их деятельность в основном связана с транзитом и развивается за пределами Эстонии. Если бы эти бизнесмены были бы таким же влиятельными и в эстонском обществе, как например, Сыырума, Нейвельт, Тедер или Меэритс, то во многих бы местах сразу же зажегся красный свет, так как появилось бы ощущение угрозы основам государственности Эстонии».

Пилвре добавила, что часто в советы влиятельных предприятий специально ищут русских, чтобы наладить контакт с русской общиной. «Их сложно найти. И в то же время, когда компетентность русского видят в первую очередь в его национальности, то мы имеем дело с дискриминацией».

Также Пилвре призвала заниматься молодыми русскими вместо того, чтобы мечтать об индусах и китайцах.

«Мы нуждаемся в рабочей силе, в том числе и в мозгах, которых не хватает. Эстонцы могли бы уже включить свойственный себе прагматизм и признать: для будущего Эстонии было бы полезнее, если бы молодые русские, которые здесь родились, не чувствовали себя отверженными и не стремились бы искать счастья в других странах Евросоюза», - сказала депутат.

«Социал-демократы убеждены, что русские – это часть эстонского общества, а не "неэстонцы" или чужеземцы», - заключила Пилвре.