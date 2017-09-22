Фото: в центре Таллинна отметили День сопротивления

В честь этого события, по устоявшейся традиции, учащиеся 21 Таллиннской школы в 7.05 утра подняли на башне «Длинный Германн» государственный флаг.

Утром представители студенчества и министр социальной защиты Кайя Ива возложили венки к подножию памятника участникам Освободительной войны от народа Эстонии. Затем посетили место захоронения на таллиннском кладбище Метсакальмисту руководителя правительства Эстонии в 1944 году Отто Тифа и зажгут свечи на его могиле.

Вечером студенческие академические организации приняли участие в шествии, которое завершилось на площади Вабадузе манифестацией.

Государственный праздник — День сопротивления и День правительства Отто Тифа отмечается в Эстонии по решению Рийгикогу уже десятый год подряд.