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Фото: в центре Таллинна отметили День сопротивления

Rus.Postimees.ee
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22 сентября в Эстонии вспоминают как день свержения законного правительства Эстонской Республики, отмечая День сопротивления.

В честь этого события, по устоявшейся традиции, учащиеся 21 Таллиннской школы в 7.05 утра подняли на башне «Длинный Германн» государственный флаг.

Утром представители студенчества и министр социальной защиты Кайя Ива возложили венки к подножию памятника участникам Освободительной войны от народа Эстонии. Затем посетили место захоронения на таллиннском кладбище Метсакальмисту руководителя правительства Эстонии в 1944 году Отто Тифа и зажгут свечи на его могиле.

Вечером студенческие академические организации приняли участие в шествии, которое завершилось на площади Вабадузе манифестацией.

Государственный праздник — День сопротивления и День правительства Отто Тифа отмечается в Эстонии по решению Рийгикогу уже десятый год подряд.

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