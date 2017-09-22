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Подполковника Сил обороны Эстонии впечатлила огневая мощь учений «Запад-2017»

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Rus.Postimees.ee
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Учения «Запад-2017». | ФОТО: IVAN SEKRETAREV/AP

Подполковник Сил обороны Эстонии Каупо Кийс побывал на учениях "Запад-2017" в качестве наблюдателя и рассказал "Актуальной камере" о своих впечатлениях. Поскольку в учениях было задействовано не более 13 тысяч военнослужащих, то, согласно Венской конвенции, принимающая сторона не представила наблюдателям детального обзора, пишет rus.err.ee.

"Характер учений наземных войск был похож на те, что мы проводим в Эстонии, однако та огневая мощь, которую нам показали, была внушительной. В финальной фазе эстонских учений мы не практикуем боевые выстрелы. Мы их проводим в другое время", - рассказал подполковник Сил обороны Эстонии Каупо Кийс.

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