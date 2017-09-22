Подполковника Сил обороны Эстонии впечатлила огневая мощь учений «Запад-2017»

"Характер учений наземных войск был похож на те, что мы проводим в Эстонии, однако та огневая мощь, которую нам показали, была внушительной. В финальной фазе эстонских учений мы не практикуем боевые выстрелы. Мы их проводим в другое время", - рассказал подполковник Сил обороны Эстонии Каупо Кийс.