Фото: на шоссе Таллинн-Нарва произошло тяжелое ДТП, среди пострадавших дети

Сегодня вечером выбежавший на дорогу лось спровоцировал ДТП на шоссе Таллинн-Нарва, в результате чего пострадали три человека.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Postimees, что сообщение об аварии поступило в 20.55. Ехавшая в сторону Нарвы машина Honda Accord на 43-ем км шоссе Таллинн-Нарва сбила выбежавшего на дорогу лося. От полученного удара машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Toyota Avensis.
В ДТП пострадали находящиеся в Toyota женщина и двое детей, которые были доставлены в больницу.
В связи с аварией движение на 43-ем км шоссе Нарва-Таллинн было закрыто. Объезд совершался через шоссе Вана-Нарва. На месте движение регулировала полиция.
В 22.47 Департамент шоссейных дорог сообщил, что на месте ДТП движение восстановлено.