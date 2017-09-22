Фото: на шоссе Таллинн-Нарва произошло тяжелое ДТП, среди пострадавших дети

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Postimees, что сообщение об аварии поступило в 20.55. Ехавшая в сторону Нарвы машина Honda Accord на 43-ем км шоссе Таллинн-Нарва сбила выбежавшего на дорогу лося. От полученного удара машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Toyota Avensis.

В ДТП пострадали находящиеся в Toyota женщина и двое детей, которые были доставлены в больницу.

В связи с аварией движение на 43-ем км шоссе Нарва-Таллинн было закрыто. Объезд совершался через шоссе Вана-Нарва. На месте движение регулировала полиция.

В 22.47 Департамент шоссейных дорог сообщил, что на месте ДТП движение восстановлено.