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В Таллинне столкнулись грузовик и две легковушки: потребовалась помощь медиков

Rus.Postimees.ee
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Скорая помощь. | ФОТО: Tairo Lutter

В пятницу, 22 сентября, в Таллинне на Пярнуском шоссе около 12.03 произошло ДТП, в результате которого пострадал человек, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место у автобусной остановки «Ярве», где грузовой автомобиль Volvo FE-280, которым управлял 61-летний мужчина, въехал сзади в легковой автомобиль Chevrolet Captiva, водителем которого был 38-летний мужчина. От полученного удара Chevrolet отбросило на двигавшийся перед ним легковой автомобиль Volvo V70, за рулем которого находился 56-летний мужчина.

Скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу пассажира Chevrolet - 44-летнего мужчину.

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