В Таллинне столкнулись грузовик и две легковушки: потребовалась помощь медиков
23 сентября 2017 г., 09:37
В пятницу, 22 сентября, в Таллинне на Пярнуском шоссе около 12.03 произошло ДТП, в результате которого пострадал человек, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место у автобусной остановки «Ярве», где грузовой автомобиль Volvo FE-280, которым управлял 61-летний мужчина, въехал сзади в легковой автомобиль Chevrolet Captiva, водителем которого был 38-летний мужчина. От полученного удара Chevrolet отбросило на двигавшийся перед ним легковой автомобиль Volvo V70, за рулем которого находился 56-летний мужчина.
Скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу пассажира Chevrolet - 44-летнего мужчину.