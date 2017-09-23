В Таллинне столкнулись грузовик и две легковушки: потребовалась помощь медиков

Инцидент имел место у автобусной остановки «Ярве», где грузовой автомобиль Volvo FE-280, которым управлял 61-летний мужчина, въехал сзади в легковой автомобиль Chevrolet Captiva, водителем которого был 38-летний мужчина. От полученного удара Chevrolet отбросило на двигавшийся перед ним легковой автомобиль Volvo V70, за рулем которого находился 56-летний мужчина.

Скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу пассажира Chevrolet - 44-летнего мужчину.